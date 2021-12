Глобальный альянс гражданского общества CIVICUS опубликовал свой ежегодный отчет о состоянии гражданского общества по всему миру за 2021 год. Отдельная часть доклада посвящена странам Европы и Центральной Азии. В документе говорится, что правительства центральноазиатских стран продолжают ограничивать и без того ограниченное пространство для гражданского общества, часто применяя тактику преследования и запугивания журналистов и правозащитников. «Все более авторитарное руководство было зафиксировано при новом президенте Кыргызстана», — отметили в глобальном альянсе. Арт Татьяны Зеленской. По данным CIVICUS, в Центральной Азии подвергались преследованиям те, кто критиковал власти. Власти использовали как организованные онлайн-атаки, анонимные угрозы, слежки так и аресты, судебное преследование и тюремное заключение по политически мотивированным обвинениям. Преследованию подвергались активисты гражданского общества, независимые журналисты, блогеры, правозащитники, юристы, мирные демонстранты и другие люди, критикующие власти. Также в CIVICUS отметили, что власти стран Центральной Азии часто ограничивали распространение и обмен информацией, в том числе путем произвольной блокировки веб-сайтов. «Новое законодательство, принятое в нескольких странах Центральной Азии, включая Казахстан и Кыргызстан, налагает дополнительные ограничения, направленные на цензуру критически важного онлайн-контента», — подчеркнули в глобальном альянсе. Кроме этого, в докладе CIVICUS говорится, что в Кыргызстане ускоренно приняли два ограничительных закона. Первый — это закон против фейковой информации, «который называют инструментом цензуры для защиты чиновников от критики». Иллюстрация Татьяны Зеленской. Второй — закон, вводящий новую схему финансовой отчетности для некоммерческих организаций, которая может привести к ужесточению государственного контроля над НКО. CIVICUS — это международная некоммерческая организация, миссия которой — укрепление гражданского общества и гражданской активности во всем мире. Организация основана в 1993 году. Её штаб-квартира находится в Йоханнесбурге в Южной Африке, также есть офисы в Женеве и Нью-Йорке. CIVICUS насчитывает более 8500 членов в более чем в 175 странах. Несвободный Кыргызстан Международные правозащитники говорят об ухудшении ситуации в Кыргызстане с начала пандемии. Однако наиболее сильные изменения в сфере прав человека в Кыргызстане, по мнению правозащитников, произошли после смены власти в стране. В марте 2021 года международная неправительственная организация Freedom House опубликовала свой доклад, в котором впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран. «Статус Кыргызстана снизился с “частично свободного” до “несвободного”, потому что последствия глубоко несовершенных парламентских выборов сопровождались серьезным политическим насилием и запугиванием, и завершились тем, что власть захватил лидер националистов и осужденный преступник, освобожденный из тюрьмы сторонниками», – сообщили правозащитники в отчете. Отмечается, что во время октябрьских событий протестующие силой освободили высокопоставленных заключенных на фоне демонстраций против проведения парламентских выборов. Митинг в Бишкеке. Фото: Ислам Розиев / Клооп «Результаты были аннулированы через два дня после выборов, но насилие продолжалось в течение месяца: сторонники националистического политика Садыра Жапарова, освобожденного из-под стражи, запугивали и нападали на оппозиционные группы, стремящиеся сформировать переходное правительство», – написано в докладе. Правозащитники из Human Rights Watch также неоднократно отмечали участившиеся случаи давления на гражданское общество и на журналистов. Human Rights Watch зафиксировала, что в 2020 году журналисты подвергались притеснению со стороны правоохранительных органов и угрозам уголовного преследования за критические материалы. Также правозащитники отметили, что во время октябрьских событий некоторые журналисты подверглись физическому насилию, в том числе со стороны милиционеров. Международные правозащитники даже обращались к Садыру Жапарову с просьбой поддержать важность роли гражданского общества для демократического развития Кыргызстана. Они требовали положить конец любым неоправданным вмешательствам в работу правозащитников, включая вмешательство в их права на свободу мирных собраний и выражение мнений. «Настоятельно призываем вас осудить любые необоснованные нападки на СМИ и свободу слова и гарантировать независимым СМИ и журналистам возможность осуществлять их важную деятельность, не опасаясь притеснений или мести», — говорилось в их письме в феврале от 2021 года. Смена власти в Кыргызстане произошла в октябре 2020 года после выборов в парламент. 5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники. Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана в начале 2021 года, выиграв выборы. Сразу после этого он изменил Конституцию — парламентско-президентская форма правления сменилась президентской. Инаугурация Садыра Жапарова. Фото: Пресс-служба правительства Новая Конституция значительно сократила полномочия парламента и усилила власть президента. Разработчики проекта Конституции даже не скрывали, что создали основу этих инициатив еще при втором свергнутом президенте Курманбеке Бакиеве. При принятии Конституции гражданское общество Кыргызстана проводило акции против референдума, некоторые политики заявляли о незаконности изменений Основного закона страны. Активисты Улан Усойун, юристка Сания Токтогазиева, выступавшие против Конституции, сообщали о слежке. Оппозиционного политика Жениша Молдокматова, выступавшего против новой Конституции и резко критиковавшего Садыра Жапарова, задержали и водворили в СИЗО. Однако и после принятия Конституции гражданское общество и журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей. К примеру, зампред кабмина Эдиль Байсалов заявил, что в гражданском обществе «царит апатия и безверие, нет никакой проактивности, а только запоздалая и пустая реакция». Чиновник предупредил, что общественные организации, допустившие оскорбления и лживые обвинения в адрес госорганов, впредь не будут допускаться к сотрудничеству. Читать еще: Новая Конституция и закон о фейках. Freedom House объяснил, почему Кыргызстан теряет позиции в рейтинге свободы интернета

