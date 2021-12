Мэрия Бишкека окажет материальную помощь семье сотрудника муниципального предприятия «Тазалык», которого насмерть сбили 12 декабря. Об этом сообщили в «Тазалыке». «Из фонда мэра семье погибшего сотрудника будет оказана материальная помощь в размере 50 тысяч сомов. Кроме этого МП “Тазалык” также выплатит семье погибшего компенсацию согласно Трудовому кодексу, поскольку сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей», — сообщили в предприятии. Сотрудник «Тазалыка». Фото: Пресс-служба «Тазалыка» «Тазалык» попросил водителей быть внимательными на дорогах и отметил, что сотрудники работают с утра, и, несмотря на то, что на них надеты светоотражающие жилеты, случаются такие печальные события. Ранее в пресс-службе Управления патрульной службы милиции сообщили, что 12 декабря в 6:45 часов на проспекте Жибек Жолу в районе восточного автовокзала насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». 47-летний сотрудник скончался от полученных травм по дороге в больницу. В УПСМ добавили, что 23-летний водитель автомобиля Mazda после наезда вызвал скорую помощь. В некоторых СМИ сообщают, что в его крови были найдены следы наркотических веществ. Однако эту информацию в милиции еще не подтвердили. В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель М.К. водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

