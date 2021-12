Пресс-служба ГУВД Оша 11 декабря сообщила о задержании 39-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании своей 14-летней дочери. По версии следствия, насильственные действия в отношении девочки происходили на протяжении двух лет. В милиции отметили, что психологические проблемы у девочки заметила сотрудница по делам с несовершеннолетними городского УВД. После этого девочка призналась, что подверглась насилию со стороны отца. Затем сотрудники милиции доставили всю ее семью в отделение УВД. «По показаниям пострадавшей девочки, отец (родной отец, а не отчим) регулярно насиловал ее начиная с июня 2019 года по ноябрь 2021 года. Когда произошел первый случай, мать девочки находилась в России. Но с приездом матери ничего не изменилось, отец продолжал насиловать свою дочь. В последний раз он ее изнасиловал 28 ноября 2021 года, свидетелем этого стала вторая дочь подозреваемого», — сообщили в милиции. По словам девочек, они побоялись сообщить в милицию о происходящем, так как они не хотели, чтобы родители развелись. Мужчину задержали 10 декабря и водворили в ИВС ГУВД Оша по подозрению по статье «Изнасилование», расследование по делу продолжается. В пресс-службе Ошского городского суда сообщили журналисту «Клоопа», что по решению суда задержанный будет содержаться под стражей в СИЗО-25 Оша до 10 февраля 2022 года.

