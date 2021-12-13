Впервые о вакцинных турах заговорили только в этом году. Жители некоторых стран начали специально ездить за границу, чтобы привиться — одни хотят спокойно путешествовать, а другие защитить свое здоровье.

«Можно предположить, что туристы рассчитывают на то, что, привившись признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакциной, они в дальнейшем облегчат себе путешествия по миру, по Европе — ну, или как минимум, сократят те процедуры, которые необходимо пройти, если ты не привит. В любом случае, основная мотивация связана с возможностью упрощения перемещения по миру», — говорит Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Этой осенью вакцинные туры стали популярными в России — все потому, что пока там нет признанных Европой или ВОЗ вакцин, и правительство не признает ни один из иностранных сертификатов о вакцинации.

Из-за этого некоторые россияне стали летать в Сербию, Хорватию, Грецию и другие европейские страны, чтобы вакцинироваться. Цены на такие туры начинаются от 500 долларов.

Сама Россия тоже организовывает 21-дневные вакцинные туры. По словам директора ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александра Осауленко, сейчас число заявок на такие туры колеблется в районе 25-30 тысяч.

В стороне не остаются и курортные страны. На Мальдивах планируют внедрить программу «3V — visit, vaccinate and vacation» (посещение, вакцинация и отпуск), когда большая часть местного населения получит прививку.

Вакцинных туров в Кыргызстан официально пока нет. Но некоторые иностранцы приезжают сюда за вакцинами самостоятельно. И вот почему.

Разнообразие вакцин в Кыргызстане

На сегодняшний день в Кыргызстане доступен целый ряд вакцин от коронавирусной инфекции — состоящие из двух доз Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, QazVac, «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».

По данным Центра Электронного Здравоохранения, сейчас в стране доступно более 1,7 миллионов доз препаратов для вакцинации.

При этом специалисты из Минздрава не раз отмечали медленные темпы вакцинации среди кыргызстанцев. Осенью 2021 года часть вакцин AstraZeneca даже списали из-за сроков годности — использовать их попросту не успели.

Вакцинация иностранцев

Россиянка Елизавета приехала в Кыргызстан недавно, чтобы вакцинироваться «Файзером» и получить возможность путешествовать по всему миру.

«Я пришла в обычную городскую поликлинику. Узнала какие есть вакцины — меня интересовали Pfizer и Moderna. Потом я спросила, что мне понадобится для вакцинации, потому что я являюсь гражданкой России. Мне ответили, что понадобится только паспорт и заполненная [медицинская] форма», — рассказывает девушка.

Вакцинация в одном из медучреждений Бишкек. Фото: Мэрия Бишкека

По словам Гульбар Ишенапысовой, главы Республиканского центра иммунопрофилактики, для иностранцев, которые хотят привиться в Кыргызстане, сейчас доступны все вышеперечисленные вакцины, причем абсолютно бесплатно. Однако официально пока действуют ограничения.

«Вакцинации для туристов у нас нет. Мы делаем ее только тем лицам, кто показывает документы с работы [в Кыргызстане] или об учебе», — говорит Ишенапысова.

Также вакцинироваться могут работники дипломатических представительств или те, у кого есть справка от миграционной службы о временном проживании в стране.

Кыял Кенжематова, заместитель директора Департамента туризма комментирует, что предложение о развитии вакцинных туров в Кыргызстане хорошее, но пока Минздрав не практикует их, а все вопросы о таком виде туризма должны решаться в комплексе.

«Думаю нам надо немножко подождать, наверное, мы ещё не готовы. В будущем [вакцинный туризм] можно рассматривать, как предложение, почему бы и нет?», — говорит Кенжематова.

Она поясняет, что пока наша страна заинтересована в том, чтобы вакцинировать местное население. «Если мы начнем вакцинные туры для иностранцев, могут возникнуть вопросы: почему прививаем иностранцев, а не свое население? И хватит ли этих вакцин?», — поясняет замдиректора.

Но несмотря на официальные правила, на практике от иностранных граждан не всегда требуют какие-либо документы, кроме загранпаспорта.

Россиянка Анастасия рассказывает, что получила вакцину Pfizer в Бишкеке. При том, что у нее был вид на жительство, в прививочном пункте документ не попросили.

По ее словам, врач только уточнила, не делала ли она прививку ранее, и попросила указать место проживания в Бишкеке.

Сертификат о вакцинации

Данные всех привитых в Кыргызстане автоматически вводятся в «Реестр вакцинированных».

Благодаря этому, после завершения курса вакцинации, иностранцы могут получить ковид-сертификат кыргызского образца.

Для этого нужно зайти на сайт Центра Электронного Здравоохранения, перейти в раздел «Сертификат» и выбрать «Сертификат для иностранных граждан». Затем лишь нужно ввести данные паспорта, свое имя и фамилию.

Сертификат о вакцинации содержит информацию сразу на трех языках: русском, кыргызском и английском. Благодаря этому, его не нужно переводить или заверять у нотариуса для поездки в другие страны.

Как минимум 15 тысяч иностранцев уже получили сертификаты о вакцинации с сайта электронного здравоохранения. Здесь вы можете посмотреть как выглядит сертификат.