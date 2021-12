Журналистку «МедиаХаба» Мээрим Сырдырбаеву 13 декабря вызвали на допрос в УВД Ленинского района. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке. По словам Сырдырбаевой, её вызвали, чтобы она подробнее рассказала о фактах, представленных в расследовании «Те, кто зарабатывают на жизни и смерти 2». В нем журналистка рассказала о том, как в Бишкеке продают поддельные документы о вакцинации и справки с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Видео: «МедиаХаб» Расследование о продаже сертификатов о вакцинации 6 декабря журналисты «МедиаХаба» на своем YouTube-канале опубликовали расследование, в котором рассказали, что в некоторых больницах и в мессенджерах продают сертификаты о вакцинации. Журналисты нашли как минимум двух медсестер, занимающихся этим. При этом медики самой прививки не делают: заносят в базу данных человека, который не получал препарат и выкидывают вакцину в мусор. Один такой сертификат о вакцинации можно купить за 1 000 сомов. После публикации расследования в минздраве сообщили, что создадут комиссию, которая проведёт «в самые короткие сроки служебное расследование по озвученным в журналистском расследовании фактам». «По итогам служебного расследования, к виновным приняты меры дисциплинарного наказания, вплоть до увольнения, далее материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки», — сообщили в минздраве. Бейшеналиев тогда отметил, что такие случаи «подрывают доверие населения к кампании по вакцинации». Читать по теме: Расследование «МедиаХаба» о продаже сертификатов о вакцинации: Минздрав разберется с ситуацией Позже в ведомстве сообщили, что к виновным приняты меры дисциплинарного наказания, вплоть до увольнения. Материалы дела были переданы в правоохранительные органы. По данным ведомства, в ходе расследования подтвердились факты продажи сертификатов в группах семейных врачей (ГСВ) №19 в ЦСМ №2 и ГСВ №8,10,11 филиала ОЦСМ Ленинского района. По результатам расследования от занимаемой должности освободили главврача ЦСМ №2, а директор ОЦСМ Ленинского района ушёл по собственному желанию. Также уволили руководителей ГСВ №8, 10, 11, 19, 20. Кроме того, уволили одну медсестру из ГСВ №19. «Если невакцинированному человеку выдадут сертификат, то, в первую очередь я уволю главврача, заместителей главврачей. А кто выдавал сертификаты — будет осужден», — заявил министр.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!