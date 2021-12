США 10 декабря передали Кыргызстану 49 140 доз вакцин против COVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщили в посольстве штатов в Бишкеке. В дипмиссии отметили, что доставка вакцин организована через механизм COVAX – международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19. Вакцины Pfizer. Фото: Посольство США «Доступность безопасных и эффективных вакцин имеет решающее значение для победы над этой пандемией. Я надеюсь, что эти вакцины помогут защитить жизни кыргызстанцев и предотвратить распространение новых опасных вариантов вируса», — отметила временный поверенный в делах США Соната Коултер. В посольстве подчеркнули, что это уже вторая поставка вакцин Pfizer от США. Первая партия прибыла 27 октября 2021 года. Тогда в страну поступило почти 260 тысяч доз. По их данным, с начала пандемии США предоставили Кыргызстану более $9 млн для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил правительство США и сообщил, что вакцину Pfizer уже получили более 30 тысяч кыргызстанцев. Вакцинация в Кыргызстане Ранее минздраве отметили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне. По данным Республиканского штаба, на 13 декабря первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 160 тысяч человек, а полностью второй дозой привились более 942 тысяч кыргызстанцев. В стране сейчас бесплатно доступен ряд вакцин: Sinopharm;

Pfizer;

Sputnik Lite;

AstraZeneca;

QazVac;

Moderna.

