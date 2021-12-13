США 10 декабря передали Кыргызстану 49 140 доз вакцин против COVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщили в посольстве штатов в Бишкеке.

В дипмиссии отметили, что доставка вакцин организована через механизм COVAX – международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19.

Вакцины Pfizer. Фото: Посольство США

«Доступность безопасных и эффективных вакцин имеет решающее значение для победы над этой пандемией. Я надеюсь, что эти вакцины помогут защитить жизни кыргызстанцев и предотвратить распространение новых опасных вариантов вируса», — отметила временный поверенный в делах США Соната Коултер.

В посольстве подчеркнули, что это уже вторая поставка вакцин Pfizer от США. Первая партия прибыла 27 октября 2021 года. Тогда в страну поступило почти 260 тысяч доз.

По их данным, с начала пандемии США предоставили Кыргызстану более $9 млн для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил правительство США и сообщил, что вакцину Pfizer уже получили более 30 тысяч кыргызстанцев.

Вакцинация в Кыргызстане

Ранее минздраве отметили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне.

По данным Республиканского штаба, на 13 декабря первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 160 тысяч человек, а полностью второй дозой привились более 942 тысяч кыргызстанцев.

В стране сейчас бесплатно доступен ряд вакцин: