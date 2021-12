В Жумгальском районе Нарынской области 12 декабря жители перекрыли дорогу, ведущую к угольному месторождению Кара-Кече. По данным издания Kaktus.Media, они построили юрту на дороге у села Дыйкан. Видео: Kaktus.Media По словам жителей, из-за большого количества проезжающих грузовиков поднимается пыль и им нечем дышать. Этот участок альтернативной дороги Бишкек — Ош еще не заасфальтирован. Участники акции заявили, что из-за пыли на этой дороге плохая видимость, что приводит к многочисленным авариям. Они потребовали, чтобы ГУОБДД контролировало скорость грузовиков. К месту акции приехали сотрудники милиции и местные органы власти. Они договорились провести переговоры с недовольными жителями. Вскоре после этого дорогу открыли. Пресс-служба МЧС сообщила, что на 13 декабря обстановка на трассе Арал — Кочкор в Джумгальском районе стабильная. С жителями встретился начальник ОВД района и напомнил о недопущении подобных действий, создающих помеху свободному передвижению транспорта. Власти района также заявили, что предприятие, которое ремонтирует дорогу, регулярно ​​поливает дорогу. Жители Жумгальского района не первый раз сообщают о проблемах на этой дороге. В июле этого года они заявляли, что построят юрты на дороге. Также в марте жители Жумгальского района перекрывали главную дорогу. Они жаловались на то, что их села находятся под слоем пыли из-за проезжающих грузовых машин — работы на трассе провели, но асфальт не уложили. Жумгал. Фото: Turmush. Акцию тогда посетили представители минтранса, первый заместитель полномочного представителя по Нарынской области Адыл Сапаров и аким района Залкар Бозбалаев. Власти обещали, что строительство дороги на этом участке начнется в июне 2021 года. Однако местные жители все еще живут в пыли.

