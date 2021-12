Общественные организации «Про Лекс имени Темира Джумакадырова», Лига защитников прав детей и Ассоциация перевозчиков и логистики Кыргызстана обратились к властям из-за ситуации на дорогах. По их словам, в Кыргызстане растёт число аварий на дорогах, погибают дети. Они просят представителей власти перестать бездействовать и обеспечить безопасность на дорогах. «За 2021 год ДТП унесли более 80 жизни детей и 1500 остались ранеными. Эти цифры показывают всю печальную картину нашей жизни на дорогах. Неактивная вовлеченность государства в вопросе дорожного контроля и обеспечения надлежащей инфраструктуры, способствует дальнейшим авариям и дорожным происшествиям. Следовательно, нам всем необходимо актуализировать тему ДТП и решить существующие причины», — отметили активисты. Они потребовали воссоздать общественную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом активисты предложили скорректировать миссию этой комиссии и изменить менеджмент работы секретариата. «Ответственным секретарем [нужно] назначить грамотного, опытного эксперта – организатора, который сумеет активизировать членов комиссии», — говорится в обращении. Также активисты заявили о необходимости создания рабочих, экспертных групп, которые подготовят проекты решения комиссии и мероприятии для устранения причин ДТП. По их данным, виновниками аварий зачастую становятся «неофициальные» таксисты, курсирующие между городами. «Кроме ГУОБДД, есть транспортная инспекция, транспортная прокуратура с многочисленными сотрудниками, но они не справились с “неофициальными” таксистами — потенциальными носителями ДТП, курсирующими в Ош, Талас и Иссык-Куль. Они продолжают оставлять лицензированных налогоплательщиков перевозчиков без работы (без пассажиров) на автовокзалах, забирая пассажиров с негласных вокзалов (хотя они работают демонстративно открыто). Такие таксисты являются источником аварий с тяжелыми последствиями (пример трасса Бишкек-Ош)», — добавили они. Ранее общественный фонд «Про Лекс имени Темира Джумакадырова» снял короткий фильм, посвященный дорожной безопасности. Фонд возглавляет вдова вице-премьера Темира Джумакадырова, погибшего в ДТП, Нора Суюналиева. Видео: Общественный фонд «Про Лекс имени Темира Джумакадырова» Также 21 ноября они провели мирный марш памяти жертв ДТП. Организаторы марша этим хотели обратить внимание властей на то, что ежедневно из-за ДТП в Кыргызстане погибают три человека. Марш памяти жертв ДТП в Бишкеке. Фото: Александра Титова/ «Клооп» Марш памяти жертв ДТП в Бишкеке. Фото: Александра Титова/ «Клооп» Марш памяти жертв ДТП в Бишкеке. Фото: Александра Титова/ «Клооп» С января по октябрь 2021 года в Кыргызстане было зарегистрировано больше пяти тысяч автомобильных аварий. В результате погибли около 600 человек, из них 78 — дети. Ещё 8 298 человек получили травмы. По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев возросло на 29,2%. Количество пострадавших возросло на 31%, погибших — на 15,3%. Ранее глава ГУОБДД Азамат Исраилов говорил, что ДТП происходят из-за перегруженности дорог, и параметры большинства из них не соответствуют интенсивности движения, а отдельные участки находятся в режиме постоянных перегрузок. Также он назвал причинами увеличения ДТП рост числа неопытных и неквалифицированных водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также плохое освещение дорог. Читать ещё: В результате аварий за 9 месяцев в Кыргызстане погибли 587 человек, из них 78 — дети

