Должностные лица Внутренних войск МВД присвоили почти 34 млн сомов, которые предназначались для закупки продуктов питания и одежды для личного состава. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Внутренние войска МВД. Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры По данным главного надзорного органа, бюджетные деньги сначала перечислили на счета подставных фирм, а позже присвоили. Военная прокуратура возбудила уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностным положением, «Мошенничество», «Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере», «Служебный подлог» и «Халатность». Издание Kaktus.Media, ссылаясь на свои источники, сообщило, что несколько фигурантов этого дела уже уехали из страны. «Все они сбежали в Москву еще 29 ноября, а 1 декабря возбуждается дело. Возможно, их поставили в известность и дали сбежать, потому что все это не могло происходить без ведома руководства внутренних войск», — отметил источник журналиста издания. В пресс-службе Генпрокуратуры журналистке «Клоопу» заявили, что информация о подозреваемых пока не разглашается. «Следствие только началось и обвинения еще ни к кому не выдвинуты», — отметили в ведомстве.

