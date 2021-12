Земляки пакистанца Мухаммада Рамзана, который погиб под тепловозом в Бишкеке распространили заявление в социальных сетях. Они считают, что его смерть не была несчастным случаем или суицидом и настаивают на том, что парня убили. Мухаммад был студентом 2 курса в школе медицины при Международном университете Кыргызстана. Тепловоз сбил его 11 декабря на железной дороге вдоль улицы Льва Толстого, неподалеку от учебного заведения, в котором он обучался. Студенты из Пакистана просят свое правительство совместно с местными органами власти расследовать этот случай. В соцсетях пакистанское сообщество пишет, что в тот день Мухаммада сначала ограбили неизвестные местные мужчины, а потом избили и оставили умирать на железнодорожных путях. Однако, в пресс-службе ГУВД Бишкека заявили, что эта информация не соответствует действительности и попросили не распространять ложные сообщения. В пресс-службе добавили, что свидетелем момента смерти иностранца стал гражданин Т.Б., который примерно в 14:00 часов возвращался с работы вдоль железной дороги по улице Льва Толстого. «По словам очевидца, перед ним на расстоянии около 100 метров шел парень к железной дороге. Было слышно, как едет тепловоз, который сигналил, но идущий парень не обратил внимания и продолжил идти на железнодорожные пути, после чего тепловоз сбил его», — говорится в сообщении ведомства. ГУВД Бишкека также напомнило, что за распространение ложных сообщений о преступлениях предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Фото на заглавной иллюстративное.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!