Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев решил объединить Республиканский центр психического здоровья и Республиканский центр наркологии, в связи с тем, что в них уменьшилось количество пациентов. Центры уже хотели объединить в 2020 году, но тогда пациенты и медики выступили против. Бейшеналиев аргументировал объединение тем, что пациентов в них стало мало, а помещения пустуют. Он также отметил, что подобные службы объединены во всем мире и специальность у врачей для пациентов с алкогольной зависимостью и психическими расстройствам — одинаковая. «Алкоголиков сейчас стало очень мало. Здание пустует. Психически больных тоже стало мало. Там тоже помещения пустуют. И что нам делать? Платить как при Советском Союзе? Представьте себе, двое-трое алкоголиков только, а 35 сотрудников при этом получают зарплату. И там же рядом психиатрия: на семь пациентов 17 сотрудников», — заявил министр. Бейшеналиев отметил, что по всему Кыргызстану закрываются 43 противотуберкулезные больницы, а медработники трудоустраиваются в больницах, которые находятся рядом. «Я с каждым медработником езжу и встречаюсь. Одну — в 7-м микрорайоне Бишкека — мы уже закрыли, завтра там открытие детского сада на 400 коек. Все сотрудники рады, что в конце концов (это произошло). Двух больных лечили в год, а зарплату получали», — говорит министр. Митинг против объединения центров В 2020 году сотрудники Республиканского центра наркологии вышли на митинг к зданию Минздрава. Тогда до них дошла информация, что Минздрав хочет объединить их центр с Республиканским центром психиатрического здоровья. Они утверждали, что здание наркологии хотят отдать для нужд Республиканского центра дерматовенерологии (РЦДВ). Они также обратились с открытым письмом к и.о. президента и премьер-министру Садыру Жапарову и вице-премьерке Эльвире Сурабалдиевой с просьбой обратить внимание на ситуацию. Как отмечали сотрудники Центра наркологии, в год через них проходит более пяти тысяч человек. Из 180 свободных коек постоянно заняты 94% и больше. В то время, как в центре дерматовенерологии в год пролечивается порядка 600 человек, а 70 коек учреждения заполнены на 45-50%. Был и другой аспект: помещение под наркологическую службу оснащалось особым образом много лет — перенесение оборудования в другое место стало бы значительной нагрузкой на кыргызский бюджет. «Здание и аптечные помещения Центра наркологии входят в реестр субъектов законного оборота наркотических средств, вследствие чего они приведены в состояние, соответствующее требованиям контролирующих органов (видеонаблюдение, централизованный пункт охраны, противопожарное оборудование и т.д.), которые были установлены за счет международных грантовых средств. Повторное проведение указанного оборудования потребует значительных финансовых затрат, которых нет ни у наркологии, ни у минздрава», — утверждали в наркологической службе. Что сказали в Минздраве? В начале митинга к протестующим медработникам долго никто не выходил. Но после того, как к митингующим начали подходить журналисты, медиков впустили в ведомство. С ними встретились замминистры Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев. По словам Каратаева, глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев попросил до своего приезда из командировки не предпринимать никаких решений. Тогда Республиканский центр наркологии остался в своем здании. Каратаев пообещал, что объединять центры наркологии и психического здоровья не будут.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!