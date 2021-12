В Кара-Суйском районе на местного бизнесмена совершили вооруженное нападение. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области. 13 декабря в милицию с заявлением обратился гражданин К.Ж. 1982 года рождения. Он рассказал, что в тот день, когда он сидел в своем автомобиле марки «Мерседес-Бенц Спринтер», к нему подошли двое незнакомых мужчин азиатской национальности, и, угрожая огнестрельным оружием, завладели его автомобилем и скрылись с места. Отмечается, что в результате вооруженного разбоя полностью сгорел автомобиль марки «ДЭУ Лачетти». Момент разбойного нападения. Фото: Пресс-служба УВД Ошской области. В ведомстве сообщили, что подозреваемые задержаны. Ими оказались 32-летний Ш.М., ранее судимый за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, 48-летний А.У.,судимый за экстремизм и 46-летний Р.Д., судимый за кражу. Подозреваемые в нападении. Фото: Пресс-служба УВД Ошской области. «На месте происшествия произведен осмотр. Изъяты следующие вещественные доказательства: полностью сгоревшее авто, автоматическое оружие, прилагающиеся к нему патроны в количестве 58 штук с двумя магазинами, два пистолета с патронами в количестве 24 штук, винтовка К-17 с двумя патронами,1 гильза, две рации неизвестного производства, 6 специальных масок», — говорится в сообщении УВД Ошской области. Изъятые оружие, патроны и рация. Фото: Пресс-служба УВД Ошской области. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия». Назначены соответствующие экспертизы. Между тем, ранее местные жители сообщали Kaktus.media, что гражданин, на которого напали, является бизнесменом — занимался обменом валют.

