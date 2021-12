В селе Новопокровка Чуйской области в результате пожара в кафе погибли два охранника заведения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, пожар в кафе произошел около 6 часов утра 14 декабря. «Пожар был локализован в 06:30 и полностью потушен в 06:50. Причина пожара выясняется», — сообщили в МЧС. Сгоревшее кафе. Фото: пресс-служба МЧС 6 декабря в ведомстве сообщили, что за 11 месяцев 2021 года по стране произошло 2 801 пожаров, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 220 случая. По данным МЧС, всего в пожара с начала года погибло 33 человека, а пострадало 44. Лидерами по количеству пожаров в 2021 году стали город Бишкек и Чуйская область, где общее число возгораний за прошедшие 11 месяцев достигло 454 и 705 случаев соответственно. Меньше всего пожары происходили в Оше (80) и Таласской области (92). По данным МЧС, чаще всего пожары происходят из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и дымоходов. Фото на заглавной иллюстративное.

