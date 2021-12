Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова — Эрбол Султанбаев прокомментировал журналисту «Клоопа» ежегодный отчет Глобального альянса гражданского общества *CIVICUS. *CIVICUS — это международная некоммерческая организация, миссия которой — укрепление гражданского общества и гражданской активности во всем мире. В отчете говорилось, что правительства центральноазиатских стран продолжают ограничивать пространство для гражданского общества, применяя тактику преследования и запугивания журналистов и правозащитников. «Все более авторитарное руководство было зафиксировано при новом президенте Кыргызстана», — отметили в глобальном альянсе. Читать по теме: Кыргызстан стал более авторитарным при новом президенте — CIVICUS Комментируя отчет CIVICUS, Султанбаев сказал, что проводимые в стране реформы «по усилению ответственности властей, никак нельзя ставить в один ряд с понятием авторитаризма». «При существовавшей ранее системе госуправления, ни один из “центров принятия решений” – то есть президент, правительство и парламент, не несли полноценной ответственности за происходящее в стране», — сказал он. По словам пресс-секретаря главы страны, решение социально-экономических проблем тормозило «перетягивание одеяла», а кадровая политика «центров принятия решений» приводила к дисбалансу в работе госорганов. «Кардинальные реформы системы госуправления были в первую очередь направлены на исключение подобных явлений, в стране выстроена четкая вертикаль власти и определена ее конкретная ответственность», — сказал Султанбаев. Он добавил, что эти действия властей нельзя сопоставлять с понятием авторитаризма. А усилия нынешней власти направлены на повышение благосостояния граждан. Ранее 13 декабря об укреплении власти также высказывался замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов. По его словам, Кыргызстану не хватало дисциплины за которую и взялся Садыр Жапаров. Однако это, по его мнению, не называется авторитаризмом. «В прошлые годы все жаловались, что в Кыргызстане отсутствует эффективное управление, потеряна исполнительская дисциплина. Мы все видели, как была почти полностью провалена подготовка к наступлению пандемии коронавируса. Что говорить, если нас называли провалившимся государством. […] Глава государства, большинство народа, все ответственные политические силы говорят, что так дальше жить нельзя, и мы укрепили власть, но это не называется авторитаризмом», — заявил Байсалов. Несмотря на слова Байсалова, ранее депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша не раз отмечали, что Кыргызстан превращается в авторитарную страну. Так к примеру, депутатка Наталья Никитенко говорила, что когда обсуждали новую Конституцию, усиливающую полномочия президента, то она не «слышала такой большой критики». Хотя и было очевидно, что в ней «была разрушена система сдержек и противовесов». Международные правозащитные организации также высказывали свои опасения в том, что в Кыргызстане устанавливается авторитарный режим управления. Неправительственная организация Freedom House опубликовала свой доклад, в котором впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран. «Статус Кыргызстана снизился с “частично свободного” до “несвободного”, потому что последствия глубоко несовершенных парламентских выборов сопровождались серьезным политическим насилием и запугиванием, и завершились тем, что власть захватил лидер националистов и осужденный преступник, освобожденный из тюрьмы сторонниками», – сообщили правозащитники в отчете.

