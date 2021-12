Пандемия коронавируса продолжается — недавно ученые выявили новый штамм COVID-19 — omicron. Они считают, что он может быть устойчивее к существующим вакцинам из-за большого количества мутаций. Власти Кыргызстана отреагировали на информацию о распространении штамма omicron. 29 ноября на официальном сайте кабинета министров появился пресс-релиз, в котором говорится, что иностранным гражданам и кыргызстанцам для въезда в Кыргызстан обязательно нужно сдать ПЦР-тест «независимо от статуса вакцинации». Также в релизе говорилось, что гражданам стран, в которых зафиксированы вспышки omicron будет запреще въезд в Кыргызстан. Скриншот сайта кабинета министров Что говорят в министерствах? Однако уже 6 декабря в Департаменте туризма при Министерстве культуры дали другую информацию. По информации департамента, в Кыргызстане все еще действует алгоритм противодействия COVID-19, принятый в июне 2021 года. В нем говорится, что, если человек получил вакцину от COVID-19, то он может показать сертификат о вакцинации и не сдавать ПЦР-тест при въезде в Кыргызстан. Если же человек не вакцинирован, то ему нужно предъявить ПЦР-тест при въезде в страну. Алгоритм противодействия COVID-19 Этот алгоритм действует не только в отношении иностранных граждан, которые прилетают в Кыргызстан, но и в отношении самих кыргызстанцев, а также лиц без гражданства. Информацию о том, что алгоритм не менялся журналисту «Клоопа» подтвердили и в Министерстве здравоохранения. «Официально минздрав не объявлял об изменениях по прилету в Кыргызстан. Действует старый [июньский] алгоритм. Да вносились предложения, но пока никаких изменений нет», — уточнили в минздраве. Кроме этого, в минздраве сообщили, что сообщение кабмина от 29 ноября обсуждалось, но никакого окончательного документа, заменяющего процедуры, по нему не принято. Что ответили в аэропорте «Манас»? С аналогичным вопросом о необходимости ПЦР-теста для въезда вакцинированных граждан журналист «Клоопа» обратился в пресс-службу аэропорта «Манас». Там сообщили, что сотрудники санитарно-карантинного пункта в аэропорту продолжают работать по алгоритму, принятому в июне 2021 года. «Если есть сертификат о вакцинации и он сделан в тех странах, чьи сертификаты Республиканский штаб признал, то ПЦР-тест не нужен», — сообщили в пресс-службе. Вопрос со сдачей ПЦР-теста для вакцинированных граждан остается актуальным, так как цены на тестирование в европейских странах могут быть более 100 евро. При этом результаты ПЦР-тестов действительны не больше 72 часов с момента получения, а сертификат о вакцинации действует более полугода и сама прививка от коронавируса — бесплатна.

