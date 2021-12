Родственники обвиняемых в захвате власти Сегодня 14 декабря на пресс-конференции родственники обвиняемых в захвате власти обратились к президенту Садыру Жапарову с требованием прекратить уголовные дела в отношении их близких за отсутствием состава преступления. Речь идет о 15 людях, которых задержали перед парламентскими выборами по подозрению в попытке захвата власти. Среди задержанных были члены движения «Эл Ынтымагы», члены «Партии зеленых Кыргызстана», а также депутат Жогорку Кенеша Бакыт Жетигенов. Сообщалось, что они, вступив в сговор, и, «пользуясь поддержкой отдельных политических сил, планировали организовать массовые акции протеста в Бишкеке». Родственники задержанных считают, что они никогда не имели злого умысла против руководства страны. Адвокат Бактыбек Жумашев обратился к президенту и рассказал, что с момента задержания подозреваемых в захвате власти никаких следственных действий не проводилось. Он также считает, что сотрудники правоохранительных органов подкинули наркотики задержанным, за что должны быть привлечены к ответственности. Супруга одного из арестованных — кандидата в депутаты от «Партии зеленых» Бекназара Купешева, Бегаим Ормокеева, попросила президента Садыра Жапарова взять расследование этого дела под личный контроль. «Моему мужу наркотики подкинули, обыск провели несанкционированно и при этом никакого оружия не нашли. Обвинения необоснованны, а наши права были ущемлены. Мой муж болен сахарным диабетом, он никогда не употреблял наркотики, а его выставляют преступником и наркоманом. То, что они нашли — это не наше. Нельзя без всяких оснований арестовывать людей», — заявила она. Между тем, отец задержанного Азамата Мусакеева, Аскарбек рассказал, что является охотником. Он утверждает, что охотничий карабин, найденный у его сына, принадлежит ему. Также он отметил, что показывал разрешение и документы на оружие, но его не выслушали. Насильственный захват власти В канун выборов депутатов Жогорку Кенеша, сотрудники ГКНБ задержали членов движения «Эл Ынтымагы», членов «Партии зеленых Кыргызстана», а также действующего парламентария. По версии ГКНБ, они вступив в сговор и, «пользуясь поддержкой отдельных политических сил, планировали организовать массовые акции протеста в Бишкеке с последующим столкновением с силами правопорядка и насильственным захватом власти». По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению». Госкомитет сообщал, что по этому делу задержаны 15 человек, но имена всех фигурантов этого дела не стал разглашать. Сейчас известны имена 10 задержанных. Среди них члены движения «Эл Ынтымагы»: Аскат Темралиев, Нурсултан Большевиков, К.Сатар уулу, Азамат Мусакеев, Нурбек Калекеев, Н.Сатынбеков. Кроме того, задержаны и три кандидата «Партии зеленых Кыргызстана»: Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков, Бекназар Купешев. Также по этому делу задержали депутата парламента Бакыта Жетигенова. Все они заключены под стражу до 26 января 2022 года.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!