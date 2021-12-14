Родственники обвиняемых в захвате власти

Сегодня 14 декабря на пресс-конференции родственники обвиняемых в захвате власти обратились к президенту Садыру Жапарову с требованием прекратить уголовные дела в отношении их близких за отсутствием состава преступления.

Речь идет о 15 людях, которых задержали перед парламентскими выборами по подозрению в попытке захвата власти. Среди задержанных были члены движения «Эл Ынтымагы», члены «Партии зеленых Кыргызстана», а также депутат Жогорку Кенеша Бакыт Жетигенов. Сообщалось, что они, вступив в сговор, и, «пользуясь поддержкой отдельных политических сил, планировали организовать массовые акции протеста в Бишкеке».

Родственники задержанных считают, что они никогда не имели злого умысла против руководства страны.

Адвокат Бактыбек Жумашев обратился к президенту и рассказал, что с момента задержания подозреваемых в захвате власти никаких следственных действий не проводилось. Он также считает, что сотрудники правоохранительных органов подкинули наркотики задержанным, за что должны быть привлечены к ответственности.

Супруга одного из арестованных — кандидата в депутаты от «Партии зеленых» Бекназара Купешева, Бегаим Ормокеева, попросила президента Садыра Жапарова взять расследование этого дела под личный контроль.

«Моему мужу наркотики подкинули, обыск провели несанкционированно и при этом никакого оружия не нашли. Обвинения необоснованны, а наши права были ущемлены. Мой муж болен сахарным диабетом, он никогда не употреблял наркотики, а его выставляют преступником и наркоманом. То, что они нашли — это не наше. Нельзя без всяких оснований арестовывать людей», — заявила она.

Между тем, отец задержанного Азамата Мусакеева, Аскарбек рассказал, что является охотником. Он утверждает, что охотничий карабин, найденный у его сына, принадлежит ему. Также он отметил, что показывал разрешение и документы на оружие, но его не выслушали.

Насильственный захват власти

В канун выборов депутатов Жогорку Кенеша, сотрудники ГКНБ задержали членов движения «Эл Ынтымагы», членов «Партии зеленых Кыргызстана», а также действующего парламентария.

По версии ГКНБ, они вступив в сговор и, «пользуясь поддержкой отдельных политических сил, планировали организовать массовые акции протеста в Бишкеке с последующим столкновением с силами правопорядка и насильственным захватом власти».

По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».

Госкомитет сообщал, что по этому делу задержаны 15 человек, но имена всех фигурантов этого дела не стал разглашать. Сейчас известны имена 10 задержанных.

Среди них члены движения «Эл Ынтымагы»: Аскат Темралиев, Нурсултан Большевиков, К.Сатар уулу, Азамат Мусакеев, Нурбек Калекеев, Н.Сатынбеков.

Кроме того, задержаны и три кандидата «Партии зеленых Кыргызстана»: Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков, Бекназар Купешев.

Также по этому делу задержали депутата парламента Бакыта Жетигенова. Все они заключены под стражу до 26 января 2022 года.