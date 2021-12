В селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области местные жители перекрыли дорогу, ведущую к золотодобывающей фабрике «Эти Бакыр Терексай». Они также установили там юрты и требовали приезда президента Садыра Жапарова, чтобы он решил их проблемы. «Потому что местные и областные чиновники не смогли решить наши проблемы. Но к нам приехал замакима района и сказал, что будет создана комиссия на два месяца по изучению работы золотоизвлекающей компании и ее влияния на окружающую среду и здоровье местных. Мы открыли дорогу, но юрту не стали разбирать. Она будет стоять до тех пор, пока не решится вопрос с турецкой компанией», — заявил житель Юлдаш Даминов в интервью 24.kg. Жители села Терек-Сам установили юрты и перекрыли дорогу. Фото: 24.kg Другой житель села Марлен Жолдошбеков в интервью «Клоопу» заявил, что компания должна прекратить открытую добычу золота и перейти на подземную добычу. Фото: Ийгилик Тургуналиев

«Представители компании не принимают за людей жителей села. Наши слова для них пустой звон. Село постоянно покрыто пылью, дети становятся больными. Мы требуем соблюдения законов и соблюдения экологических норм!» — сказал он. Еще один сельчанин Нуркалык Омурбеков также отметил, что митинги не прекратятся, пока власти не дадут гарантию, что предприятие «Эти Бакыр Терексай» будет работать не причиняя вред окружающей среде и людям. «Мы понимаем, что они занимаются добычей золота. Но раскопки происходят в 200 метрах от села. Мы уже не понимаем, что такое чистый воздух. Дышим одной пылью. Когда едешь на машине, из-за пыли не видно машину на встречной полосе. Мы старались объяснить представителям компании, но терпения уже не хватает», — сказал он. Увольняют и не повышают зарплату На митинг также вышли и работники предприятия. Они были недовольны массовыми увольнениями и низкими зарплатами. По словам работника Нусупа Тойчубекова, компания уволила около 300 местных жителей, которые работали на руднике. Он отметил, что причиной массового увольнения стало недовольство сотрудников и их требования о соблюдении экологических норм. «Мы сейчас выдвигаем два требования: первое — соблюдение норм экологии и деятельность без нанесения вреда здоровью местных жителей, второе — повышение оплаты труда. Мы работаем с утра до позднего вечера, а заработная плата всего 15-20 тысяч сомов», — сказал он. 14 декабря аким Чаткальского района Алтынбек Сенирбаев сообщил журналисту «Клоопа», что компания продолжает свою работу, и ее деятельность не будет приостановлена, как об этом заявляли местные жители. По его словам, требования жителей на рассмотрении, по ним идут переговоры. Недовольства жителей Местные жители просят власти обратить внимание и решить их проблемы из-за деятельности компании с 2018 года. Сельчане направляли письмо с требованием о прекращении деятельности компании тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову и в Жогорку Кенеш. Но со стороны властей никакой реакции не последовало. Турецкая компания «Эти Бакыр Терексай» выкупила рудник в 2015 году на основе конкурса за $20 млн. На данный момент 25 процентами акций предприятия «Эти Бакыр Терексай» владеет «Кыргызалтын». 23 января 2021 года на руднике взорвался отстойник, отходы смешались с водой в реке, из которой пьют местные жители. В Кыргызсалтыне позже заверили, что все последствия несчастного случая были устранены. В феврале 2021 года жители Терек-Сая возмутились тем, что золотодобывающая компания проводит взрывные работы рядом с их домами. По словам жителей, тогда из-за взрывных работ появился риск того, что их дома останутся под камнепадом. Так как предприятие «Эти Бакыр Терексай» получила лицензию и начала свою деятельность в непосредственной близости с селом, дома, которые вошли в зону разработки рудника, также вошли в санитарную зону. Некоторым жителям села пришлось переехать вместе с семьей из-за риска камнепада. Но со ни стороны правительства, ни со стороны компании местным жителям не была предоставлена соответствующая помощь. 8 сентября около 20 жителей села Терек-Сай вышли на пеший марш. Они заявили, что золоторудное предприятие «Эти Бакыр Терексай» наносит «большой вред» экологии и потребовали выплаты компенсаций местным жителям. По их словам, они уже направляли в правительство письмо обращение с требованием прекратить деятельность компании, но проблема не была решена. Сельчане заявляют: если вопрос не будет рассмотрен, то «народ поднимется и прекратит деятельность компании самостоятельно». Читать ещё: Чаткал: Местные жители требуют от золотодобывающей компании выплаты компенсаций Над материалом работали: Айжамал Джаманкулова и Дилде Шатанова.

