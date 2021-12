Пресс-служба президента 14 декабря сообщила, что Садыр Жапаров на на церемонии вручения президентских стипендий рассказал, что в Кыргызстане начали разработку программы по реформированию всей системы образования. По словам Жапарова, реформы в сфере образования коснутся всех учреждений — от детских садов до средних профессиональных, специальных и высших учебных заведений. Кроме реформ, как пояснил президент, планируется и улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, улучшение подготовки специалистов и повышение зарплат учителям и преподавателям. Обещания властей о реформе в системе образования О реформировании системы образования Жапаров говорил еще в мае 2021 года, когда подписал новую Конституцию Кыргызстана. Тогда Жапаров отметил необходимость реформировать систему образования и создать систему, которая бы отвечала потребностям экономики и требованиям нового времени. Он также предложил наряду с детскими садами внедрить центры развития детей. «Необходимо искать свою национальную модель, создавая профильные “Кыргызские лицеи”, и полностью пересмотреть содержание и методы обучения. Реформа требует изменения системы госфинансирования образования. Необходимо перейти на финансирование в зависимости от достижений каждого ребенка, внедрить ваучерную систему», — сказал он. В Кыргызстане по данным Нацстаткома, насчитывается более 82 тысяч учителей, в основном в школах работают женщины. Более 50 тысяч учителей преподают в сельской местности. В среднем в регионах на каждого учителя приходится 15 учеников. В городских школах — в среднем 20 учеников и выше. Однако на начало 2021-2022 учебного года в школах страны не хватало более 2 тысяч учителей. Дефицит больше всего был среди учителей математики, физики и начальных классов. Зарплаты учителям и преподавателям власти страны обещают поднять не в первый раз. Об этом в 2019 году заявлял Мухаммедкалый Абылгазиев будучи на посту премьер-министра страны, а в 2021 году бывший глава кабмина Улукбек Марипов. Кроме этого в сентябре 2021 года ряд депутатов инициировали поправки в закон «О статусе учителя». Они предложили выплатить единовременно по 1 млн сомов учителям, проработавшим в общеобразовательной школе не менее 10 лет. Так они хотели мотивировать учителей не менять свою работу из-за финансовых трудностей.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!