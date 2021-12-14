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Ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что в 4 часа утра 14 декабря в Кыргызстан вновь прибыл первый свергнутый президент Аскар Акаев.

Приезд бывшего президента в Кыргызстан изданию «АКИпресс» подтвердили в окружении Акаева. По данным издания, Акаев вернулся на родину вместе с младшим сыном Илимом.

Пока неизвестно зачем Аскар Акаев вновь вернулся в Кыргызстан. Ни ГКНБ, ни другие правоохранительные органы страны пока не подтвердили, но и не опровергли то, что Акаев прибыл в страну.

«Азаттык» со ссылкой на близких Акаева пишет, что его приезд связан с расследованием дела «Кумтора».

«Источник сообщил, что первый президент пробудет в стране несколько дней, в течение которых вновь ответит на вопросы ГКНБ», — сообщило издание.

Это уже второй визит Акаева в Кыргызстан. 2 августа 2021 года спустя 16 лет Акаев приехал в Кыргызстан.

Аскар Акаев даёт интервью журналистам после выхода с допроса в ГКНБ 2 августа. Фото: «Клооп»

Тогда Акаева в аэропорту встретили силовики и отвезли его на допрос в ГКНБ по делу о коррупции по проекту «Кумтор» — оттуда он вышел уже к вечеру. В Генпрокуратуре отмечали, что Акаев «активно сотрудничает со следствием» по этому делу. За то время, пока он находился в стране, Акаев успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым и другими чиновниками, а также побывать на малой родине в Чон-Кемине.

8 августа стало известно, что Акаев улетел в Москву — перед этим бывший президент заявил, что хотел бы вернуться на родину.

После того, как Акаев улетел, ГКНБ представил предварительные итоги расследования по проекту «Кумтор». В документе говорилось, что Акаева досрочно привлекли к уголовной ответственности по нескольким соглашениям, заключенным во время реализации проекта.

Приезд Акаева вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые политики призвали не забывать о совершенных им преступлениях во время его 15-летнего правления.

Акаев бежал из страны в 2005 году в результате «тюльпановой революции». Он правил страной более 15 лет. Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

Митингующие в ходе митинга сжигают портрет Аскара Акаева. Фото: «АКИпресс» Мартовская революция 2005 года. Фото: «АКИпресс»

Абсолютное большинство голосов – до 90% получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы.

Недовольство граждан копилось долгие годы из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам.

Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что Акаев покинул страну вместе со своей семьей и получил убежище в России — там он отказался от поста президента.

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