В Кыргызстан 14 декабря доставили 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 Sinopharm. Вакцины в качестве гуманитарной помощи предоставил Китай. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. В церемонии передачи вакцин участвовали зампред кабмина Эдиль Байсалов, глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев и посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Ду Дэвэнь, Эдиль Байсалов и Алымкадыр Бейшеналиев на церемонии передачи вакцин. Фото: пресс-служба кабмина Байсалов призвал кыргызстанцев «вакцинироваться самим и вакцинировать своих близких». «Мы ожидаем появления в стране нового штамма omicron к середине января предстоящего года. Будет высоким всплеск [заражения] COVID-19, и к этому времени гражданам необходимо успеть вакцинироваться. Наличие хронических заболеваний не является противопоказанием, наоборот, эта категория граждан находится в группе риска, и им необходимо вакцинироваться в первую очередь», — сказал он. Ранее Бейшеналиев заявил, что система здравоохранения страны на 100% готова для лечения пациентов с новым штаммом коронавируса omicron. «Если вы [журналисты] доведете информацию до людей о важности соблюдения алгоритмов, предложенных минздравом (носить маски, соблюдать дистанцию, не собираться массово, вакцинироваться), то и новые койки не потребуются. Мы всеми силами работаем, и журналисты должны нам помочь», — сказал он в интервью ИА 24.kg. Вакцинация в Кыргызстане Ранее минздраве сообщили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне. Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm. Несмотря на это, темпы вакцинации в стране не такие высокие, как ожидали власти. Признают это и в кабмине, отмечая, что «Кыргызстан находится на одном из последних мест по темпам вакцинации среди стран СНГ». По данным Республиканского штаба, на 14 декабря первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 165 тысяч человек, а полностью второй дозой привились более 947 тысяч кыргызстанцев. Читать по теме: Глава минздрава заявил, что в Кыргызстане вакцинировались почти 30% населения. Рассказываем, почему это не так

