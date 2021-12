Пресс-служба кабинета министров 14 декабря сообщила, что глава кабмина Акылбек Жапаров подписал решение о создании национальной холдинговой компании «Наследие великих кочевников». Как пояснили в кабмине, нацхолдинг был создан по указу президента по реформированию горнодобывающей отрасли. Для чего создан холдинг? Как пояснили в кабмине, основная цель нацхолдинга — это создание структуры, которая будет использовать госресурсы для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики. Реализация проектов будет с использованием международного опыта. Учредителем компании «Наследие великих кочевников» выступает министерство финансов. Сразу после создания уставный капитал компании определили в 100 млн сомов. При этом уже 2022 году размер капитала компании хотят довести до 1 млрд сомов. Указ «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли» Садыр Жапаров подписал в феврале 2021 года. Документ обязывает кабмин к 1 июля 2021 года разработать и внести в парламент новый Горный кодекс Кыргызстана. Согласно ему, больше ни одно иностранное предприятие не получит новую лицензию в республике на разработку недр. Разработка будет производиться «исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале». Еще одно важное изменение в реформах горнодобывающей деятельности — это запрет иностранным предприятиям на получение новой лицензии в республике на разработку недр.

