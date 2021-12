Кыргызстанка Валентина Шевченко в обновленном рейтинге UFC стала лучшим бойцом среди женщин вне зависимости от весовых категорий (PFP). Рейтинг PFP бойцов-женщин UFC на 14 декабря. Скриншот с сайта UFC Шевченко в сентябре этого года защитила свой чемпионский титул в наилегчайшем весе в шестой раз. В ночь с 11 по 12 декабря состоялся турнир UFC 269 в Лас-Вегасе, где прошел бой между американкой Джулианной Пенья и бразильянкой Амандой Нуньес за титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе. Победу в схватке неожиданно одержала Пенья и сотворила сенсацию. The biggest upset in UFC 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘! @VenezuelanVixen is the NEW UFC BW champion 👑 #UFC269 pic.twitter.com/5nxFJQP44a — UFC (@ufc) December 12, 2021 Нуньес до этого удерживала чемпионство семь лет, и долгое время была лучшей женщиной-бойцом в рейтинге UFC. После UFC 269 Нуньес опустилась на третью строчку в рейтинге PFP, а Шевченко поднялась со второй на первую. Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте. В общей сложности, у неё порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она победила на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА. На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категориях. Она чемпионка в наилегчайшем весе UFC. В конце сентября этого года она в шестой раз защитила свой титул. Кроме этого, Шевченко снялась в фильме «В синяках» для стриминговой платформы Netflix.

