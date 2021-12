Бывший президент Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс в начале декабря прочитал лекцию «Страх и ненависть в Кыргызстане: американская история» в Стэнфордском университете. В ней он рассказал о своей работе в Кыргызстане. В том числе, Качинс прокомментировал свою депортацию из страны и отставку с поста президента АУЦА. Про коррупцию в Кыргызстане и нападки на АУЦА По мнению Качинса, Кыргызстан от своих соседей отличается тем, что в стране есть «открытость и плюрализм». Но он отметил, что страна «глубоко коррумпирована», а коррупция встречается повсеместно. АУЦА Качинс назвал лучшим университетом Кыргызстана и уникальным ВУЗом для всей Центральной Азии. Однако, по его словам, в период его президентства была непонятна роль президента и попечительского совета университета. «Поразительно, как такой университет уже столько лет осуществляет деятельность в абсолютно противоположной среде», — приводит слова Качинса kaktus.media. По его мнению, Россия имеет большое влияние в Кыргызстане, особенно это касается спецслужбы двух стран. Он считает, что ГКНБ Кыргызстана сильно зависим от ФСБ России. Так, по словам Качинса, нападки на АУЦА становились интенсивнее по мере ухудшения отношений между США и Россией и была прямая связь между этими явлениями. «АУЦА был в некотором роде уязвимым, подвергался чрезмерным атакам. Изначально нас изображали сторонниками ЛГБТ, обвиняя в организации марша за права женщин 8 марта», — отметил он. Здание АУЦА в Бишкеке. Фото: КНИА «Кабар» Про смену власти По мнению Качинса, пандемия COVID-19 и чёрный июль 2020 года показали некомпетентность руководства страны при президентстве Сооронбая Жээнбекова. Он считает, что именно летом прошло года стала ощущаться нарастающая политическая нестабильность. «Я застрял за пределами страны на 5 месяцев и вернулся в Бишкек 19 августа [2020 года]. Через пару дней получил сообщение от посла Дональда Лу: “C возвращением. Похоже, они тебя ждут. Посмотрите эти видео”. В одном из роликов говорилось, что американское ведомство досрочно вызвало Эндрю Качинса из отпуска, чтобы осуществить план Америки — поддержать оппозиционные партии в Кыргызстане. Не было ни одного верного факта, кроме даты моего приезда в Бишкек. Все сделали очень аккуратно, но говорящий по-русски не умел правильно произносить кыргызские имена. Было очевидно, что за этими усилиями стоит ФСБ — российская разведка», — рассказал Качинс. По его мнению, октябрьские события прошлого года, в результате которых сменилась власть в стране, нельзя называть революцией. «Это [был] переворот. Революция — это системные изменения, здесь их не было. Просто сбросили верхушку, которая воровала деньги у других», — сказал он. Про свою депортацию В конце апреля 2021 года Эндрю Качинса вызвали на допрос в МВД. Тогда в пресс-службе ведомства сообщили, что его подозревают в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. По данным МВД, в марте на таможне задержали посылку из Дубаи на имя Качинса. При этом, по сообщению милиции, в ее сопроводительных документах указывалось, что это посылка является документацией, но в ней были «таблетки желтых и белых цветов и капсулы синего и красно-белого цвета, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты». В составе этих таблеток и капсул обнаружили психотропное вещество. После этого в отношении Качинса начали досудебное производство. По словам самого Эндрю Качинса, посылка была с лекарствами. Он рассказал, что принимал их по назначению врача шесть лет и такие лекарства широко используются в США. «До того как ехать в Кыргызстан, я прочитал информацию в посольстве, там было написано, что у меня есть право взять с собой препараты, назначенные врачом», — отметил он. Качинс сообщил, что попечительский совет старался, чтобы он не попал в тюрьму, но вскоре они стали «подталкивать» его к уходу с поста президента АУЦА. «Мне не хотелось делать этого, потому что в таком случае это будет выглядеть как признание вины. Адвокат не был оптимистичен. И целью уже было не признание меня невиновным, а смягчение вины, выплата штрафа и депортация вместо тюрьмы. В итоге я согласился уйти в отставку», — рассказал он. В июле Первомайский райсуд признал Качинса виновным по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Его оштрафовали на 60 тысяч сомов и депортировали из страны. По словам Качинса, он вряд ли вернется в Кыргызстан, но его волнует судьба АУЦА. По этой причине, он сообщил, что предложил включить себя в попечительский совет университета.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!