В Бишкеке вместо детской туберкулезной больницы откроется детский сад. Об этом сообщил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, «там уже два года не было туберкулезных больных». Сад рассчитан на 250 мест. Открытие запланировано на 15 декабря. «Во-первых, туберкулезная палочка никогда не живет на стенах, полу и так далее. Это доказано. Второе: там уже два года не было туберкулезных больных. Третье: санэпидстанция и мэрия дали разрешение», — сказал он журналистам информагентства 24.kg. До этого Бейшеналиев заявлял о реформах в сфере здравоохранения. Он сообщил, что в стране закроют 43 туберкулезные больницы и диспансеры. «Там работают по 40-60 человек, а пролеченных случаев очень мало. По этой причине закрываем, а врачи без работы не останутся», — сказал он. По этой же причине минздрав собирается объединить Республиканский центр психического здоровья и Республиканский центр наркологии. Бейшеналиев заявил, что людей с алкогольной зависимостью и психическими расстройствами стало меньше. По его словам, помещения пустуют — платить большому количеству медработников стало невыгодно. В прошлом году из-за подобной идеи медработники вышли на митинг. Как оказалось, до них дошла информация, что минздрав планирует объединить оба центра. Сотрудники тогда заявили, что такой альянс будет иметь отрицательный эффект. Ранее в Бишкеке республиканский диагностический центр перепрофилировали в детскую клиническую больницу. По теме: В Бишкеке из Республиканского диагностического центра сделают детскую больницу

