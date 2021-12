Сегодня, 15 декабря, к зданию посольства России в Кыргызстане вышел на одиночный митинг гражданский активист и правозащитник Ондуруш Токтонасыров. Он требовал привлечь свергнутого президента Кыргызстана Аскара Акаева к уголовной ответственности. В руках Токтонасыров держал плакат с надписью: «Уважаемый, Владимир Путин! Вы знаете, что Аскар Акаев — преступник? Просим вас лишить его гражданства России». Одиночный пикет у здания посольства России в Кыргызстана. Фото: Ондуруш Токтонасыров Токтонасыров отметил, что имя Аскара Акаева «написано черными буквами в истории страны», а сейчас предпринимаются попытки оправдать его прошлые деяния. «Неправильно, что его снова и снова вызывают, делают вид, что допрашивают, а затем отпускают. Он должен ответить за аксыйские события, за Кумтор», – заявил Токтонасыров. Приезд Аскара Акаева в Кыргызстан Возмущение активиста Ондуруша Токтонасырова связано с приездом свергнутого президента Кыргызстана Аскара Акаева 14 декабря в Бишкек. Сегодня Акаева допросили в ГКНБ по делу «Кумтора». Его адвокат Айбек Самарбеков сообщил, что Акаев вышел с допроса около 13:00. По словам соратника бывшего президента Бекболота Талгарбекова зашел он на допрос в 9:00 часов утра. «Мы дали подписку о неразглашении. Возможно, его вызовут на допрос еще раз в течение этой недели. Возможно, Аскар Акаев пробудет в Кыргызстане до конца этой недели», — сказал Айбек Самарбеков. Однако, по словам близких бывшего президента его приезд связан с расследованием дела «Кумтора». «Источник сообщил, что первый президент пробудет в стране несколько дней, в течение которых вновь ответит на вопросы ГКНБ», — пишет «Азаттык». Это уже второй визит Акаева в Кыргызстан. В первый раз он приехал в страну 2 августа 2021 года спустя 16 лет после своего побега. Тогда Акаева в аэропорту встретили силовики и отвезли на допрос в ГКНБ по делу о коррупции по проекту «Кумтор» — оттуда он вышел уже к вечеру. В Генпрокуратуре отмечали, что Акаев «активно сотрудничает со следствием» по этому делу. За то время, пока он находился в стране, Акаев успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым и другими чиновниками, а также побывать на малой родине в Чон-Кемине. 8 августа стало известно, что Акаев улетел в Москву — перед этим бывший президент заявил, что хотел бы вернуться на родину. После того, как Акаев улетел, ГКНБ представил предварительные итоги расследования по проекту «Кумтор». В документе говорилось, что Акаева досрочно привлекли к уголовной ответственности по нескольким соглашениям, заключенным во время реализации проекта. Свержение Акаева Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Абсолютное большинство голосов – до 90% получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы. Кроме того, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок. Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что Акаев покинул страну вместе со своей семьей и получил убежище в России — там он отказался от поста президента. Недовольство граждан копилось долгие годы также из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам. После того как он покинул Кыргызстан, бывший президент вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!