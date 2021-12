Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 15 декабря сообщила, что представители ряда партий провели независимую проверку данных АСУ после того как на парламентских выборах 28 ноября произошел сбой. На проверке данных с АСУ были IT-представители политических партий: «Ата-Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Альянс», «Ынтымак», «Азаттык», «Социал-демократы» и «Ордо». Как пояснили в ЦИК, представителям партий показали тестовый сайт с программой отображения предварительных данных голосования на примере сведений, полученных с сайта newess.shailoo.gov.kg, где отображаются предварительные результаты голосования. «Затем были показаны в сравнении правильный и неверный скрипты по визуализации отображения кратких предварительных данных. По дате и изменению скрипта сделан скрин, продемонстрирован алгоритм скрипта в виде формулы, при которой было некорректное и корректное отображение данных голосования», — добавили в комиссии. Однако представители «Ата Мекен» и «Социал-демократы» не стали подписывать протокол, где согласны, что количество голосов и их процент соответствуют данным, полученным с АСУ. Эту информацию на своей странице подтвердил и лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков на своей странице в фейсбук. Член «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев также подтвердил журналисту «Клоопа», что их партия не стала подписывать протокол, так как не согласна с ним. Он добавил, что во время заседания не получил ответов на свои вопросы Сбой на сайте ЦИК 28 ноября, в день выборов в парламент, когда на сайте ЦИК появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошла ошибка. До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные, и позже, по словам сотрудников комиссии, исправила ошибку. После этого данные о результатах голосования изменились. Позже ряд партий выразили недоверие ЦИК. По их словам, при ошибке в формуле на сайте они могли бы понять изменение процентов, но количество голосов тоже изменилось. В итогах ручного подсчета они тоже сомневаются, потому что после сбоя ЦИК не могут доверять комиссии. После этого власти и ЦИК несколько раз давали пояснения по поводу некорректных данных. По данным Центризбиркома, некорректная формула в таблице суммировала голоса отданные как за партии, так и за отдельных от неё кандидатов. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что это ошибка касалась только отображения на странице сайта ЦИК, на котором публикуются результаты выборов. Она подчеркнула, что первоначальные данные хранятся на сервере и их изменить нельзя. Из-за возникших споров по итогам голосования сформировали Группу по независимой проверке достоверности данных автоматически считывающих урн (АСУ) и ручного подсчета голосов. Она уже приступила к работе. 7 декабря ЦИК опубликовала на своем портале результаты ручного подсчета 100% бюллетеней. Согласно ним предварительно в парламент проходят партии: «Ата-Журт Кыргызстан» (17,3%), «Ишеним» (13,63%), «Ынтымак» (10,99%), «Альянс» (8,34%), «Бутун Кыргызстан» (7,04%) и «Ыйман Нуру» (6,15%). Они распределят между собой, согласно набранным голосам, 54 мандата. Остальные 36 мандатов распределятся между кандидатами одномандатниками.

