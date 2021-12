В Бишкеке детская бригада скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего врач бригады получила серьезные травмы, и завтра ей будет проведена операция. Об этом «Клоопу» сообщил глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. Глава центра рассказал, что авария произошла накануне в 5:20 из-за того, что водитель скорой помощи уснул, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. «Сработал человеческий фактор — водитель скорой помощи уснул, он просто физически устал. Сейчас детские бригады работают с нагрузкой. В сутки поступает 120 вызовов: это 20 вызовов на одну бригаду скорой помощи. Бригада возвращалась с вызова на станцию. Водитель не пострадал, медсестру госпитализировали с сотрясением в нейротравму, а врач-педиатр получила серьезные травмы. Ей необходима операция», — сообщил он. Шаяхметов отметил, что врачу требуется титановый имплант стоимостью $1,5 тысячи, но благодаря Бишкекскому научно-исследовательскому центру травматологии и ортопедии (БНИЦТО), поставщики предоставят его бесплатно. «У врача перелом поясничного отдела позвоночника. Ей нужен имплант стоимостью $1,5 тысячи, но спасибо БНИЦТО, благодаря их переговорам, поставщики предоставят имплант бесплатно. Это огромная сумма для медика. Мы также очень благодарны гражданам, которые организовали сбор денежных средств для нее. Эти средства нужны для ее дальнейшего лечения и восстановления», — рассказал он. Шаяхметов отметил, что на консилиуме, который прошел утром, врачи сказали, что все будет хорошо и девушка оправится, а операцию ей проведут завтра. Он также добавил, что все сотрудники и машины скорой помощи застрахованы, а машина после ДТП подлежит восстановлению. Известно, что врачу 26 лет. На ее дальнейшее восстановление в соцсетях собирают материальную помощь. Реквизиты для тех, кто желает помочь: Optima bank, номер карты: 4169585340366128, Юлия Юнусова (сестра пострадавшей), +996554585185;

«Айыл банк», номер карты 9417371852005282, Лариса Тарасова (мама пострадавшей).

