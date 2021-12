Вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов на брифинге 15 декабря сообщил, что в со следующего года в столице больше не будет работать муниципальное предприятие «Бишкекские парковки и стоянки». «Оно будет объединено с другими структурами, мы вводим систему госчастного партнерства (ГЧП) с инвесторами. В ближайшие дни объявим техническое задание, чтобы желающие инвесторы смогли принять участие в проекте», — пояснил Сазыкулов. По словам вице-мэра, систему парковок отдадут в управление другим компаниям по проекту ГЧП. На парковках планируется специальные устройства — «паркоматы», которые будут фиксировать номер авто и зависимо от времени начислять оплату. «Если водитель не оплатит и думает, что сбежит, то он ошибается. Сейчас разрабатывается вопрос внедрения системы штрафов за неуплату парковок, это одно из основных условий. В течение двух лет мы получим по всему городу современные парковки», — добавил он. Сазыкулов отметил, что работа будет идти постепенно и в конце город получит регулируемое движение транспорта по улицам. Читать по теме: Город машин. Почему Бишкек до сих пор не приспособлен для велосипедистов? Тротуары, как парковки В марте 2021 года журналисты издания 24.kg опубликовали материал на основе проведенного анализа данных по ремонту дорожной инфраструктуры в Бишкеке. Они пришли к выводу, что столичные власти отдают предпочтение ремонту дорог, а не тротуаров. Кроме этого по официальным данным, за последние семь лет число автомобилей в Бишкеке выросло на 40%. На начало 2020 года в столице было зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Каждый из них в среднем занимает чуть более 9 квадратных метров под парковку, а все вместе — 376 гектаров. Журналисты отмечают, что реальная площадь, которую занимают автомобили в Бишкеке, гораздо больше, так как для автомобиля используют как минимум две парковки — возле дома и работы. В итоге водители часто используют для парковки тротуары. Исследователи отметили, что из-за использования тротуаров в качестве парковок пешеходы подвергаются большой опасности — людей сбивают прямо на тротуарах и во дворах домов. Фото на главной: Гражданская инициатива Peshcom

