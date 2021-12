Пресс-служба президента 15 декабря сообщила, что Садыр Жапаров провел государственный прием в Историческом музее по случаю 31 года со дня подписания Декларации о государственном суверенитете Кыргызстана. Государственный приём Садыра Жапарова в Историческом музее. Фото: Пресс-служба президента. Государственный приём Садыра Жапарова в Историческом музее. Фото: Пресс-служба президента. Государственный приём Садыра Жапарова в Историческом музее. Фото: Пресс-служба президента. На приеме Жапаров сказал, что «в ближайшие пять лет госполитика будет направлена на построение нового Кыргызстана». По его словам, это политика будет заключаться в повышении доверия и единства граждан, повышение их активности, творческого потенциала и улучшение качества жизни, обеспечение защиты их прав. Жапаров добавил, что он, как президент и глава исполнительной власти чувствует ответственность перед каждым кыргызстанцем. «Вот почему моя команда изо всех сил пытается осуществить серьезные структурные реформы в государственной системе и экономике», — сказал он. Также по словам президента, что новый состав кабинета министров, впервые в истории страны не допустил административного вмешательства, в проведенные 28 ноября, выборы в Жогорку Кенеш. Жапаров также сказал и о внешней политике страны, приоритетом в которой будет сотрудничество с соседними странами и со стратегическими партнерами — Россией, Турцией и Китаем. На опубликованных фото видно, что на официальный прием были приглашены члены кабинета министров, а также известные политики страны. Среди приглашенных гостей были лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, а также глава ЦИК Нуржан Шайладбекова.

