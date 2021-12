Карьер Кумтора Фото: Клооп / Розиев Ислам Пресс-служба «Кумтор Голд Компани» 15 декабря прокомментировала заявление Министерства финансов о том, что в бюджет страны от компании поступило меньше средств, чем в 2020 году. В «Кумтор» заявили, что глава Минфина Алмаз Бакетаев озвучил только данные по налогу на валовый доход, составляющий 13% с выручки от реализации золота и не указал данные о всех остальных налогах, уже поступивших в госбюджет. «Налог на валовый доход действительно уплачен в сумме 6 млрд 998 млн сомов, тогда как по плану было предусмотрено 6 млрд 916 млн сомов. Уже очевидно, что план только по этому виду отчислений перевыполнен. Всего же оплачено налогов, включая отчисления по социальному страхованию за 11 месяцев — 11 млрд 714 млн сомов. В то время как были предусмотрены платежи за этот же период в размере 8 млрд 2 млн сомов», — пояснили в компании. Кроме этого в «Кумтор» добавили, что по итогам года они планируют перевыполнить план в 1,5 раза и оплатить налоги на более 13 млрд сомов. «Полный отчёт по итогам года компания опубликует в начале 2022 года, где все желающие получат ответы на волнующие их вопросы», — добавили «Кутморе». В Минфине рассказали о поступлениях в бюджет от «Кумтора» после того, как депутат Осмон Турдумамбетов на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам поинтересовался у главы минфина Алмаза Бакетаева о соответствующей информации. «Ответьте на вопрос, который волнует всех кыргызстанцев. Вы говорите, мы сами разрабатываем рудник [Кумтор], тогда сколько золото мы произвели, почем его продали, сколько поступило налогов и кому его продали? Если не продали, то где [золото] храним?» — спросил нардеп. Бакетаев в ответ сообщил, что налоги поступают, а об объемах добытого и проданного золота у него «нет информации». «Этим ведает Кыргызалтын, я не могу сказать», — добавил глава минфина, пообещав депутату письменно ответить на его вопросы. В сообщении ведомства о поступлениях в бюджет от «Кумтора» говорится, что «Кыргызалтын» ежемесячно должен предоставлять Фонду по управлению государственным имуществом отчет о своей деятельности. Затем снижение поступлений от «Кумтора» прокомментировал и глава кабинета министров Акылбек Жапаров. Он отметил, что «по “Кумтору” все нормально» и поступления «идут в том объеме, который положен». Он надеется на то, что по итогам года «Кумтор» выполнит все планы по добыче золота. «Один видит, что стакан полупустой, другой — что наполовину полон. Информация такая, что каждый преподносит ее в меру своих возможностей и своих умозаключений. Комментировать каждый раз ту или иную версию достаточно тяжело. Я думаю, министр финансов это еще раз прокомментирует […] Помните, говорили, что там было затопление. Этой воды там сейчас нет. Сейчас они вышли на показатель в около 1,5 тонн хорошего качественного золота. Надеюсь, что по итогам 12 месяцев они все планы выполнят», — сказал Жапаров. Глава кабмина добавил, что до 2022 года планируется завершить переговоры с менеджментом канадской компании Centerra Gold Inc. «По крайней мере такое поручение я получил. И мы докажем, что кыргызские граждане могут сами реализовывать такие крупные проекты», — отметил он.

