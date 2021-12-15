В Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ 15 декабря опровергли информацию о контрабанде ГСМ из Кыргызстана в Таджикистан. За день до этого в соцсетях появилось видео и сообщения о том, что бензовозы вывозят контрабандой ГСМ из Баткенской области.

По данным Погранслужбы, 13 декабря 7 бензовозов, принадлежащих ОАО «Кыргызнефтегаз», прибыли в село Арка Лейлекского района Баткенской области.

«В целях сокращения времени они прибыли на нефтебазу по маршруту Баткен — село Самаркандек – населенный пункт Маргун для перевозки сырьевого концентрата с нефтебазы в селе Арка в филиал “Кыргызнефтегаза” в Кочкор-Ате», — говорится в сообщении.

В Погранслужбе добавили, что 15 декабря эти бензовозы выдвинутся в Джалал-Абад через города Исфана и Баткен.

«Планируется выезд еще 11 грузовых автотранспортных средств в филиал “Кыргызнефтегаз” в Кочкор-Ате. Данные автотранспортные средства и их грузы прошли по учету», — сообщили в службе.

Там напомнили, что согласно постановлению кабмина от 1 марта вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза временно приостановлен. Таджикистан же в ЕАЭС не входит.

«В целях борьбы с контрабандной деятельностью на участках госграницы работают мобильные группы из числа сотрудников компетентных органов и добровольные народные дружины», — говорится в сообщении.

В Погранслужбе призвали кыргызстанцев не вводить в заблуждение общество «публикациями подобного рода и уточнять информацию в соответствующих органах».

Также там отметили, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы «характеризуется как стабильная».

Проблема контрабанды ГСМ из Кыргызстана в Таджикистан существует уже не первый год. Во многом контрабанда происходит в приграничных территориях двух стран. Эту проблему обсуждали и президенты двух стран, и «выражали озабоченность».

Также Кыргызстан реэкспортировал ГСМ в Таджикистан, которую беспошлинно получал из России. В народе же это называли просто «контрабандой топлива в Таджикистан».

По данным «Азаттыка», на основе двусторонних соглашений с Россией Кыргызстан ежегодно беспошлинно получает от этой страны 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива и 100 тысяч тонн авиакеросина. В октябре этого года президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов сообщил, что стороны договорились увеличить беспошлинные поставки по бензину до 650 тысяч тонн и по дизельному топливу до 550 тысяч тонн.

Однако, жители Баткенской области не раз сообщали, что контрабанда ГСМ в Таджикистан продолжается и даже выкладывали видео. В Погранслужбе ГКНБ каждый раз опровергали такие заявления. О том, что контрабанда ГСМ полностью остановлена не раз говорил глава Госкомитета Камчыбек Ташиев.

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