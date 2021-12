В Бишкеке 14 декабря задержали сотрудников Генпрокуратуры и Госрегистрационной службы по подозрению в коррупции. Об этом сообщили источники «Клоопа». Сообщается, что вместе с ним задержан работник Бишкекского машиностроительного завода. Их водворили в СИЗО ГКНБ. По данным источника, задержанные подозреваются в незаконном отчуждении* земельных участков в Сокулукском районе, принадлежащих машиностроительному заводу. Эти земли позже были распроданы на сумму более 600 тысяч долларов. *Отчуждение земельного участка — это когда собственник передает свой участок в собственность другим людям на основании соответствующих договоров. Источник добавил, что 15 декабря состоится судебное заседание, на котором задержанным определят меру пресечения на время следствия.

