В Бишкеке 14 декабря задержали сотрудников Генпрокуратуры и Госрегистрационной службы по подозрению в коррупции. Об этом сообщили источники «Клоопа».

Сообщается, что вместе с ним задержан работник Бишкекского машиностроительного завода. Их водворили в СИЗО ГКНБ.

По данным источника, задержанные подозреваются в незаконном отчуждении* земельных участков в Сокулукском районе, принадлежащих машиностроительному заводу. Эти земли позже были распроданы на сумму более 600 тысяч долларов.

*Отчуждение земельного участка — это когда собственник передает свой участок в собственность другим людям на основании соответствующих договоров.

Источник добавил, что 15 декабря состоится судебное заседание, на котором задержанным определят меру пресечения на время следствия.