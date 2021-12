Бывшего директора Джалал-Абадского областного телеканала Куттумидина Базаркулова 27 ноября задержали люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ. Об этом «Клоопу» сообщила его супруга Жамиля Сыдыкова. При этом, в самом Госкомитете подробности дела не сообщали. После задержания Базаркулова Джалал-Абадский горсуд поместил его под стражу до 28 января 2022 года. По словам его адвоката, накануне Джалал-Абадский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Предварительно Базаркулова обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Куттумидин Базаркулов. Фото: пресс-служба ЦИК Забрали вооруженные люди По словам Сыдыковой, мужчину задержали в его собственном доме в Бишкеке 27 ноября вооруженные люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ. «Перед выборами, в 4 часа утра 27 ноября вооруженные люди в масках провели обыск в нашем доме в Бишкеке. Ничего не нашли, и затем забрали моего мужа», — рассказала она в интервью . По её словам, на следующий день, когда она пошла в ГКНБ ей стало известно, что Базаркулова увезли в Джалал-Абад. Там же ей сообщили, что его задержали из-за тендера на видеоаппаратуру, который Джалал-Абадский областной телеканал провел якобы с нарушениями в 2015-2016 году. Тогда Базаркулов возглавлял этот телеканал. «За время его пребывания на этой должности областная прокуратура расследовала предполагаемое нарушение закона при проведении тендера на закупку видеоаппаратуры и ничего не нашла. Я считаю, что [задержание] это политическое преследование. Как независимый журналист, Куттумидин критиковал события на кыргызско-таджикской границе в Баткене и кадровую политику нынешних властей», — считает Сыдыкова. Сыдыкова в настоящее время беспокоится о здоровье мужа. По ее словам, журналист недавно заболел, и ему пришлось принимать лекарства из-за травмы легкого. О том, что Базаркулова могли задержать за «активизм» говорит и политический активист Эрлан Бекчоро уулу. По его мнению, его задержание может быть связано с его резкими политическими взглядами. «Куттумидин Базаркулов был в одной команде с задержанными депутатом Бакытом Жетигеновым и активистом Азаматом Мусакеевым. Думаю его взяли под стражу из-за активистской деятельности», — сказал он в интервью «Клоопу». И Жетигенова, и Мусакеева задержали 26 ноября по подозрению в подготовке вооруженного захвата власти после парламентских выборов. Тендер областного телеканала В августе 2016 года ГКНБ возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» в отношении руководства Джалал-Абадского областного телеканала после проведённой проверки. Тогда спецслужба на основании коллективной жалобы проверила законность финансово-хозяйственной деятельности и перечисления бюджетных средств и выявила нарушения. Куттумидина Базаркулова, который возглавлял областной телеканал с 2010 по 2016 год, освободили с занимаемой должности. Кто такой Базаркулов? Куттумидин Базаркулов глава общественного фонда «Дербиш» и главред газеты «Адам». Он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, прошедших 10 января 2021 года, но позже отозвал свое заявление. В последние годы Базаркулов был независимым журналистом, критиковал действующую власть и был владельцем сайта «Модератор.кж». Соавторка материала: Бегайым Талантбекова

