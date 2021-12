Интерактивный тест подготовлен проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», реализуемого Winrock International совместно с Профсоюзом Мигрантов и Kloop. Из-за недостатка рабочих мест и низкой заработной платы многим кыргызстанцам приходится уезжать на заработки, чтобы прокормить свою семью. В период пандемии в 2020 году более 720 тысяч кыргызстанцев трудились в России. Однако работа за рубежом не всегда проходит гладко и кыргызстанцы нередко остаются обманутыми или вовсе попадают в рабство. Мы создали интерактивный тест, который рассказывает реальную историю кыргызстанца, приехавшего на заработки. Пройдите тест и узнайте, готовы ли вы к трудовой миграции. Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Общественное объединение «Профсоюз мигрантов» несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США. Редактура и верстка: Айзирек Иманалиева

