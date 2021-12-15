Из-за недостатка рабочих мест и низкой заработной платы многим кыргызстанцам приходится уезжать на заработки, чтобы прокормить свою семью. В период пандемии в 2020 году более 720 тысяч кыргызстанцев трудились в России.

Однако работа за рубежом не всегда проходит гладко и кыргызстанцы нередко остаются обманутыми или вовсе попадают в рабство. Мы создали интерактивный тест, который рассказывает реальную историю кыргызстанца, приехавшего на заработки. Пройдите тест и узнайте, готовы ли вы к трудовой миграции.