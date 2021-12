Центральная избирательная комиссия 15 декабря сообщила о признании итогов парламентских выборов по партийным спискам. Так по решению ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходят шесть партий, которые преодолели 5% порог: «Ата-Журт Кыргызстан» — 17,32%;

«Ишеним» — 13.61%;

«Ынтымак» — 11.00%;

«Альянс» — 8.35%;

«Бутун Кыргызстан» — 7.04%;

«Ыйман Нуру» — 6.17%. В ЦИК отметили, что итоги выборов признаны с учетом исключения данных по 20 избирательным участкам, где итоги голосования признаны недействительными. Как распределили мандаты: «Ата Журт Кыргызстан» — 15 мандатов (5 получат женщины);

«Ишеним» — 12 мандатов (4 получат женщины);

«Ынтымак» — 9 мандатов (3 получат женщины);

«Альянс» — 7 мандатов (3 получат женщины);

«Бутун Кыргызстан» — 6 мандатов (2 получат женщины);

«Ыйман Нуру» — 5 мандатов (2 получат женщины). Читать еще: Протоколам выборов верить нельзя: что показал анализ данных ЦИК Парламентские выборы прошли в Кыргызстане 28 ноября 2021 года. Они прошли по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. 28 ноября после окончания голосования, когда на сайте ЦИК появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой. Тогда некоторых партий и кандидатов удвоились голоса, но затем исчезли. В ЦИК это объяснили ошибкой в формуле и извинились. При этом, в Центризбиркоме настаивают, что ошибка касалась только графика на главной странице сайта, на котором публикуются результаты выборов. В комиссии подчеркивают, что первоначальные данные хранятся на сервере и их изменить нельзя.

