Дисклеймер: В этом тексте имеется видео с умершими животными и их описание. Осторожно, это может задеть ваши чувства. В сети распространилось видео, в котором предположительно мертвых собак повесили на деревьях вдоль дороги в Сокулукском районе. Оно вызвало возмущение среди пользователей и зоозащитников. Видео: Оксана Безбородова Позже в сети также сообщили, что на деревья повесили трупы шакалов, а не собак. «Это сути дела не меняет», — отметила зоозащитница ​​Оксана Безбородова. Также жители села Сокулук на странице фонда помощи бездомным животным «Добрые руки» сообщили о том, что возле их дома отстреливают бездомных собак. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фонд "Добрые руки"КЫРГЫЗСТАН🇰🇬 (@dobrieruki.kg) В акимиате Сокулукского района заявили, что отстрелом собак занимается местная ветеринарная служба. С их представителями «Клоопу» не удалось связаться. Однако в милиции рассказали, что сотрудники ОВД Сокулукского района выехали на место, где, по словам автора видео, находились трупы животных. «На этом месте указанного происшествия не было обнаружено. В ходе осмотра названного места и сравнения с видеоматериалом каких-либо сходств не было. Это видео было снято не в Сокулукском районе», — сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. В милиции добавили, что сотрудники ОВД продолжают проверять похожие места. Незадолго до этого в Нарыне отстрелили около 400 бродячих собак и кошек. Об этом сообщил председатель Нарынского областного общества охотников и рыболовов Адилет Черикчиев. По его словам, с начала 2021 года и до 14 декабря в городе уничтожили 606 бродячих собак и кошек. «Работы продолжатся до марта 2022 года. Животных захоранивают с использованием специальных средств на свалке “Карга-Жайлоо”», — добавил он. Митинг против отстрела бездомных животных В феврале 2021 года в Бишкеке у здания столичной мэрии прошел митинг активистов против отстрела бездомных собак. Горожане заявили, что отстрел собак это не цивилизованный способ и предложили стерилизацию уличных животных. По их словам, отстрел собак также неэффективен, «потому что несмотря на это они продолжают размножаться». К собравшимся тогда вышел вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, который сообщил, что в столице объявят месячный мораторий, запрещающий отстрел собак. «Деньги на отстрел будут направлены на стерилизацию, этих денег конечно не хватит, мы обратимся к донорам и совместно с ними будет работать», — рассказал вице-мэр. Ырсалиев добавил, что с активистами будут встречаться каждую неделю, чтобы решить вопрос с постройкой приюта и средствами, которые нужны на стерилизацию. «Каждую неделю будем встречаться с активистами. Мы уже выделили землю для постройку приюта, они предлагают также стерилизацию, предложения есть разные. Я думаю минимум три месяца будем обсуждать этот вопрос. Приют можем построить хоть завтра — земля уже есть», — добавил вице-мэр. «Клооп» пытался узнать в мэрии Бишкека, был ли построен этот приют. Однако на момент публикации этого материала ответ от пресс-службы муниципалитета еще не пришел.

