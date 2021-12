Скандал с непопаданием в новый созыв парламента Жанара Акаева от партии «Альянс» из-за решения ЦИК достиг и президента Садыра Жапарова. Пользователи соцсетей предположили, что за происходим может стоять супруга главы государства Айгуль Жапарова. Однако, пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев этот опровергает. Айгуль и Садыр Жапаров. Фото: официальный сайт президента Что случилось? ЦИК 15 декабря внесла изменения в положение о соблюдении гендерной квоты в 30% среди партий, попадающих в парламент. Так, согласно их решению, если партия получает семь мандатов, то три должны достаться женщине. Партия «Альянс» как раз таки получила семь мандатов. Акаев, который является седьмым списке партии получал мандат до изменений ЦИК. Но после решения Центризбиркома его мандат перешел Токтобубу Оргалча — третьей женщине в «Альянсе» по количеству голосов. Что известно об Оргалча? Токтобубу Оргалча — бизнесвумен. Она учредительница компании «Шыдыр Жол Кей Джи», которая занимается пассажирскими перевозками. Токтобубу Оргалча Эта компания не раз упоминалась СМИ. К примеру, в октябре 2020 года, журналисты заметили, что автобусы этой компании перевозили сторонников Садыра Жапарова, который тогда активно боролся за власть. Кроме того, по данным kaktus.media, фонд супруги президента Айгуль Жапаровой в июне этого года арендовал у «Шыдыр Жол Кей Джи» автобусы для бесплатного развоза бишкекчан в дни забастовки водителей маршруток. В самой компании говорили, что фонд лишь предоставил ГСМ для автобусов. «[Получению мандата Токтобубу Оргалча] могла поспособствовать семья Садыра Жапарова, ведь, как оказалось, первая леди Айгуль Жапарова и Токтобубу Оргалча не просто сотрудничают, когда занимаются благотворительностью, а дружат», — написало kaktus.media ссылаясь на источники. Позиция президента Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова в интервью «Клоопу» призвал «не политизировать и не спекулировать на процедурных решениях по обеспечению гендерной квоты, которые принимает ЦИК». «Первая леди Айгуль Жапарова не имеет никаких общих связей с Токтобубу Оргалча и никогда не была знакома с ней», — сообщил Султанбаев. Партия подаст в суд Сам Акаев считает, что решение ЦИК поменять правила после оглашения победителей — настоящая трусость и не подлежит никакому объяснению. По его словам, он всегда был за гендерное равенство и поддерживал законы по женской квоте. Акаев также отметил, что в решении Центризбиркома не обвиняет Токтобубу Оргалча. Жанар Акаев. «История все рассудит. Справедливость обязательно восторжествует. Не обвиняю в решении ЦИКа Токтобубу Оргалча, дело не в ней, а в ЦИК», — заявил он. Между тем, сопредседатель «Альянс» Мирлан Жеенчороев сообщил, что партия намерена подать в суд на Центризбирком в ближайшее время. «Мы советуемся с юристами партии. До этого документ не нашел поддержки, а после выборов его одобрили, что бросает тень сомнения на итоги выборов. Я надеюсь, что в правовом государстве мы сможем решить все через суд», – сказал Жеенчороев. Читать по теме: Жанар Акаев не получит мандат депутата. «Альянс» намерен подать в суд на ЦИК

