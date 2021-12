Президент Садыр Жапаров 15 декабря провел государственный прием в Историческом музее к 31-летию со дня подписания Декларации о государственном суверенитете Кыргызстана. После своего выступления Жапаров прошелся по обновленному музею и обратил внимание, что на экспонатах лошадей указаны ценники. По словам президента, повесить ценники было верным решением. «Это ведь лошади нашего братишки Сапара [Исакова экс-премьер-министра] ? [Написано] 17 тысяч евро да? Правильно сделали, что повесили цену — 17 730 [евро]. Это останется в истории. Следующему поколению будет стыдно, когда они будут такое делать [отмывать деньги]», — сказал Жапаров. Сапар Исаков, музей и лошади Президент Садыр Жапаров вспомнил про бывшего премьер-министра Сапара Исакова говоря о лошадях, так как именно Исаков курировал скандальную реконструкцию Исторического музея, которая длилась более пяти лет. Именно при Исакове были закуплены белые лошади, общая стоимость которых составила 28 тысяч евро. Однако известно об этом стало только после того как в мае 2018 года в музей наведались с проверкой депутаты парламентской фракции «Ата Мекен». Кроме этого во время проверки депутаты выяснили, что реконструкция музея проводилась без объявления тендера проектно-сметной документации. Согласно документам, отделкой внутренних помещений занималась кыргызкая компания «СМУ-3». Оборудование для музея доставила немецкая компания Vitrinen- und Glasbau REIER. Обе компании выбрали без тендера. По итогам своей проверки депутаты предложили Антикоррупционной службе ГКНБ, Генпрокуратуре и Финполу изучить реконструкцию музея. Спустя пару дней в ГКНБ заявили, что начали проверку расходов, которые потратили при реконструкции музея. В результате этого расследования и был задержан Сапар Исаков. Затем его признали виновным по делу о коррупции при реконструкции исторического музея и осудили на 16 лет лишения свободы. Однако позже Верховный суд отменил этот приговор. Однако Исаков проходил и по делу о коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека. По этому делу он был осужден в 2019 году на 15 лет по обвинению в коррупции. Затем в ночь на 6 октября 2021 года во время массовых беспорядков Исакова освободили его сторонники. Тогда недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом, а затем стали освобождать политиков из колоний и СИЗО. В том числе из колонии освободили и Садыра Жапарова. После освобождения Исаков не вернулся в исправительное учреждение — Госслужба исполнения наказаний сообщила, что 13 октября был последний день возвращения бывшего Исакова под стражу. Так как он не вернулся, в его отношении открыли досудебное производство по статье «Избежание тюремного заключения». 26 октября ГСИН сообщила, что Исакова объявили в международный розыск. До сих пор остается неизвестным, где находится Исаков.

