Пресс-служба госпредприятия «Кыргызкомур» 15 декабря сообщила, что на предприятие приостановлена поставка угля с месторождения Кара-Кече. Временное ограничение на поставку ввели с 15 по 20 декабря. Как пояснили в предприятии, это связано с проведением очистительных работ в Кара-Кече. При этом поставка угля на ТЭЦ Бишкека продолжится бесперебойно. Госпредприятие «Кыргызкомур» 16 ноября 2021 года сообщило, что в Бишкеке по улице Мурманская, 1б/1 начали продавать уголь по сниженной стоимости. Так, по данным госпредприятия, тонну угля продают по 3 тысячи сомов. При этом на продажу твердого топлива установили лимит — две тонны на одну семью. В «Кыргызкомур» пояснили, что такой лимит установили, чтобы избежать спекуляции от перекупщиков, однако лимит планируют убрать в «ближайшее время». Снижение цен на уголь и забастовки водителей Цены на уголь снизили после того, как президент Садыр Жапаров на встрече с жителями жилмассива возле ТЭЦ-2 Бишкека пообещал, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена». По данным Госантимонополии, в ноябре в Бишкеке и Оше цена на уголь варьировалась от 2 500 сомов до 8 500 за тонну угля (в зависимости от типа угля и места добычи). В антимонополии отмечали, что нестабильная ценовая ситуация сложилась, в связи с недостаточными объемами поставок угля от «Кыргызкомур». После этого, 6 декабря водители грузовиков, перевозящих уголь устроили забастовку. На опубликованном видео автор жаловался, что им не разрешают загружать уголь. «Говорят, что до 15 декабря не будет угля, поэтому водители и бунтуют. Либо полностью закрывайтесь, либо откройте и запустите нас [частников]. Говорят, что Садыру только будут грузить уголь, а другим — нет. Не знаю, что будем делать», – возмущался мужчина за кадром. Тогда в пресс-службе «Кыргыз комур» прокомментировали образовавшуюся ситуацию и сообщили, что на карьере идут очистительные работы. «В течение пяти дней или одной недели уголь начнут выдавать. Но поставка угля на ТЭЦ и поставка для реализации в Бишкеке по 3 тысяч сомов идут бесперебойно», — заверили в компании. Кроме этого водители также ранее были недовольны тем, что по поручение президента цену на уголь снизили до 3 тысяч сомов. В СМИ тогда распространили видео, в котором недовольные работники заявляли, что они «без еды и воды уже несколько дней ждут уголь в Кара-Кече». Водители были возмущены тем, что им приходится ждать погрузку твердого топлива — в карьере погружали машины, которые отправляются в Бишкек для продажи по 3 тысячи сомов. Такую стоимость власти установили 16 ноября.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!