Первым заместителем управляющего делами президента стал бывший генсек Федерации футбола Нуртазин Джетыбаев. Об этом сообщается на сайте администрации президента. Нуртазин Джетыбаев Данное распоряжение подписал президент Садыр Жапаров. Ранее эту должность занимал Тилек Батырканов. Теперь он назначен управляющим делами президента. В свое время он работал заместителем председателя Государственной регистрационной службы при правительстве. Нуртазин Джетыбаев проработал в разных сферах. С 2008-го по 2012 год был генеральным секретарем Федерации футбола, позже работал начальником Управления делами Генеральной прокуратуры, а с 2019 года — уже руководителем группы реализации проекта при министерстве здравоохранения.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!