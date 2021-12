Недостроенное 9-этажное здание по улице Жантаева в Токмоке. Фото: МЧС Заброшенное 9-этажное здание по улице Жантаева в городе Токмок за последние три месяца стало всё чаще обсуждаться из-за систематических попыток суицида. В конце октября 2021 года пресс-служба МЧС сообщила, что с крыши здания хотел прыгнуть 50-летний мужчина. В ноябре в этом же здании всего за три дня произошло аж три попытки суицида. По данным МЧС, спрыгнуть с крыши здания пытались двое мужчин — один из них повторил попытку суицида спустя два дня, после того как его удалось спасти. «Клооп» решил выяснить, кому принадлежит недостроенная высотка, почему она до сих пор не огорожена и к кому можно обратиться за психологической помощью, если человек настроен на самоубийство или находится в тяжелом психологическом состоянии. Четыре попытки суицида за три месяца Первый случай произошёл в конце октября. С крыши недостроенной многоэтажки пытался прыгнуть мужчина 50 лет. Прибывшие на место спасатели уговорили мужчину спуститься вместе с ними вниз и передали его сотрудникам милиции. Второй случай произошёл 19 ноября. По данным МЧС, информация о том, что неизвестный мужчина пытается сброситься с 9-этажного заброшенного здания поступила в 15:07. Спасатели приехали на место в течение нескольких минут и переубедили мужчину прыгать. Спасение мужчины. Фото: МЧС Однако спустя два дня мужчина вновь забрался на эту же высотку и повторил попытку самоубийства. Его личность удалось выяснить, им оказался О.Д.А., 1998 года рождения. «Мужчина, пытавшийся спрыгнуть с недостроенной многоэтажки, был в нетрезвом состоянии. Когда спасатели его поймали и потянули к себе, он начал сопротивляться и размахивать ножом, который был привязан к руке. Быстро отобрать холодное оружие было невозможно. В целях недопущения несчастного случая пришлось применить физическую силу, чтобы как-то усмирить его», — сообщили в МЧС. Ещё одна попытка суицида произошла 20 ноября, когда на крышу 9-этажного здания взобрался местный житель М.И.Ш., 1992 года рождения. Спасение 29-летнего парня. Фото: МЧС По данным МЧС, мужчину успел вовремя схватить начальник отдела по тушению и профилактике пожаров ОЧС Токмака майор Азамат Ашыралиев. Затем спасатели и сотрудники МВД спустили его вниз. Залезли на крышу, чтобы сфотографироваться 15 декабря пресс-служба МЧС сообщила, что с крыши этого здания хотели спрыгнуть двое мужчин. Однако позже в ГУВД опровергли эту информацию и заявили, что двое молодых парней залезли на крышу, чтобы сфотографироваться. Отмечается, что парней на крыше увидели местные жители и испугавшись, что это может быть очередной попыткой суицида, обратились в милицию. «Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ ОВД Токмока. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, где по приезду было установлено, что 24-летние молодые ребята К.С. и А.А. поднялись в недостроенный дом для того, чтобы сделать фото. Увидев это местные жители вызвали помощь. На место прибыли сотрудники МЧС и сотрудник милиции Токмока. Сотрудники милиции с молодыми ребятами провели разъяснительную беседу», — сообщили в ГУВД. Но опасение местных жителей не случайно. Ведь не все попытки суицида удаётся предотвратить. Застройка в Бишкеке, откуда спрыгнул 22-летний Мунарбек. Фото: Акипресс В конце октября в Бишкеке 22-летний Мунарбек спрыгнул с девятого этажа застройки на пересечении улиц Байтик Баатыра и Суеркулова. Переговоры с молодым человеком вели сотрудники милиции и МЧС на протяжении нескольких часов. Однако они ни к чему не привели. После смерти молодого человека к спасателям возникло много вопросов. В МЧС сообщили, что по факту смерти молодого кыргызстанца будет проведено внутреннее расследование. Тетя погибшего парня Кундуз Бердишова в интервью журналистам Super.kg раскритиковала действия сотрудников МЧС, которые, по ее словам, за несколько часов переговоров с парнем «ничего не сделали». Она также пожаловалась, что её долго не пускали в здание, чтобы поговорить с племянником. А после того, как пустили, женщину быстро увели вниз. «Я умоляла, чтобы меня пустили с ним поговорить, рассказала, что я его тетя. Потом они меня пустили.Тогда я сказала Мунарбеку, чтобы он со мной поговорил, предложила найти [его] девушку и поехать к родителям, но потом меня увели вниз», — рассказала она. Глава управления гражданской защиты МЧС Ырыспек Жолдошбаев объяснил, почему спасатели не развернули внизу тенты, на которые мог бы упасть Мунарбек. По его словам, имеющиеся у МЧС тенты рассчитаны так, что спасти можно человека, который прыгает с высоты 8 этажа. Однако Мунарбек прыгнул с девятого этажа. Жолдошбаев подчеркнул, что парень «был решительно настроен на суицид». «В соцсетях говорят, что мы могли бы установить батуты, но это бы не помогло. Он бы не спасся, прыгнув с такой высоты и упав с такой скоростью. На таких строительных объектах должны были быть сетки безопасности, но их не было. Могло произойти много разных нюансов. Если бы мы приблизились к нему, а он спрыгнул бы — то спасатели стали бы виновниками его смерти. Было 6 спасателей, психологи, его родственники, он также разговаривал с отцом по телефону, но, к сожалению, спасти парня не получилось», — добавил Жолдошбаев. Медики же тогда заявили, что парня не удалось спасти потому что он получил травмы, несовместимые с жизнью. Читать по теме: Суицид 22-летнего Мунарбека в Бишкеке. Что известно? Согласно данным Нацстаткома и нашим расчётам за последние три года, от суицида погибало в среднем около 350 человек в год. Показатели смертности от самоубийств на 100 тысяч человек. График: Нацстатком. Уберечь тех, кто пытался убить себя, спрыгнув с заброшенных или недостроенных зданий можно было бы, если бы те были огорожены или охранялись, и туда не могли бы пройти случайные прохожие. Почему не огорожено здание в Токмоке? «Клоопу» удалось выяснить, что недостроенная высотка в Токмаке находится на балансе ОсОО «Максат». По словам инженера компании Эрнста Чилдебаева, здание не охраняется, потому что недостроено и ничего ценного там нет. «Охранной будки там нет. Но есть охранники из дома неподалёку. Вот они выходят иногда, смотрят. Там же [в здании] ничего такого нет, чтобы можно было демонтировать или украсть. Но мы не охраняем от попыток суицида. Сколько лет, сколько зим уже [здание] без охраны стоит, там ничего не случилось, вот только после ситуаций которые произошли [попытки суицида] только после этого нам стали такие вопросы задавать», — сказал он. Чилдебаев также отметил, что территория здания ничем не огорожена. Сотрудники компании в своё время только замуровали окна и двери на первом этаже, чтобы «любой желающий не смог туда попасть». «В позапрошлом году, когда мы туда зашли, там было грязно очень, были бомжи и алкаши. И после, собственно, мы двери и окна замуровали. А вокруг самого здания ограждения нет, это недостроенный объект, который был построен еще при советском союзе, если я не ошибаюсь. А вокруг должно быть закрыто или нет, я точно не знаю», — сказал Чилдебаев. Фото: МЧС Инженер добавил, что у компании пока нет возможности сдать здание в эксплуатацию. А об обязательной охране и ограждении территории, по его словам, мэрия предписаний не давала. Что ответили в мэрии? В Управлении муниципальной собственности Токмока «Клоопу» сообщили, что мэрия не несёт ответственности за объекты, находящиеся в частной собственности. По словам специалистки по земельным участкам Динары Куламбаевой, владельцы зданий должны сами нести ответственность за ограждение территории и её охрану. «Оградить территорию или ставить забор вокруг объекта — а зачем об этом кого-то спрашивать? Это же отговорки. Они на нас ссылаются, на местный муниципалитет. Это не наш объект, не муниципальный», — сказала она. Выходит, что ни муниципалитет, ни владельцы зданий не хотят нести ответственность за ограждение территорий вокруг заброшенных зданий. Что делать, если человек в тяжелом психологическом состоянии и может решиться на самоубийство? Обратиться к психологу. Если нет контактов психолога или средств, то можно позвонить в круглосуточную горячую линию. В министерстве труда есть бесплатная круглосуточная горячая линия. По номеру 111 любой житель Кыргызстана может позвонить и получить психологическую помощь. Психологи могут проконсультировать как взрослых, так и детей. Также для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. Кроме того, в Кыргызстане работают около 17 кризисных центров, которые каждый день помогают сотням женщин, пострадавших от насилия. В этих местах пострадавшим от домашнего насилия оказывают психологическую, врачебную и юридическую помощь — помогают заполнять документы, сопровождают в залах суда. Также в кризисных центрах дают временное убежище. Иллюстрация: Алина Печенкина Адреса кризисных центров: Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608; Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

