15 декабря в Историческом музее президент Садыр Жапаров встретился с действующими и бывшими чиновниками для подведения итогов 2021 года – года 30-летия независимости Кыргызстана*. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. * «Декларацию о государственном суверенитете Кыргызстана» принял Верховный Совет Кыргызской ССР 15 декабря 1990 года. В пресс-службе сообщили, что на встречу пришли экс-президенты Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, а также другие действующие и бывшие чиновники. Судя по фотографиям, бывшего президента Аскара Акаева, который на данный момент находится в Кыргызстане — не пригласили на встречу. Алмазбека Атамбаева тоже не было — он в колонии. *Акаев прибыл в Кыргызстан 14 декабря на допрос ГКНБ по делу «Кумтора». Бывшего президента допросили на следующий день. Его адвокат Айбек Самарбеков сообщил, что Акаева, возможно, допросят еще и он пробудет в стране до конца недели. Это уже второй визит Акаева в Кыргызстан. В первый раз он приехал в страну 2 августа 2021 года спустя 16 лет после своего побега. Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. На мероприятии Садыр Жапаров произнес речь, а по завершению встречи, гостям была предоставлена возможность побеседовать и обменяться мнениями, а также ознакомиться с экспонатами музея. О чем говорил Садыр Жапаров? В своей речи Садыр Жапаров сказал, что в ближайшие 5 лет государственная политика будет направлена на построение нового Кыргызстана, повышение доверия и единства граждан, повышение их активности, творческого потенциала, а также улучшение качества жизни и обеспечение защиты их прав. Президент обратился к присутствующим, и отметил, что они стали свидетелями того, как в нынешнем году страна пережила ряд важных событий. Он также заявил, что в этом году, впервые в истории Кыргызстана не было допущено никакого административного вмешательства на парламентских выборах. «В начале года в стране прошли президентские выборы и референдум по форме правления, был успешно проведен всенародный референдум по Конституции. Сформирован новый кабмин, впервые в истории Кыргызстана не было допущено никакого административного вмешательства, проведены честные и прозрачные выборы в Жогорку Кенеш. Тем самым, успешно проходит завершающий этап реформы, системы государственного управления», — сказал глава государства. Также Жапаров отметил, что в течение тридцати лет народ Кыргызстана сталкивался с различными проблемами, пытаясь найти оптимальную модель развития, но в итоге ей удалось сохранить имидж и репутацию, где есть активное гражданское общество, борющееся за право на достойную жизнь и люди, любящие свободу. «Как глава государства и глава исполнительной власти я чувствую большую ответственность перед каждым гражданином Кыргызстана за условия его жизни. Вот почему моя команда изо всех сил пытается осуществить серьезные структурные реформы в государственной системе и экономике!», — заявил Садыр Жапаров. Президент, касаясь темы внешней политики, отметил, что Кыргызстан продолжит многоплановую внешнюю политику, а приоритетом для страны является сотрудничество со стратегическими партнерами — Россией, Турцией и Китаем. В заключение своей речь, Жапаров добавил, что для достойного продолжения этого пути важна стабильность в обществе, и призвал все политические силы, союзников и оппозицию в стране, а также другие слои общества объединиться.

