Кыргызстан подал в суд на канадскую Centerra Gold Inc. за нарушение кибербезопасности и прав сотрудников на руднике Кумтор. Об этом пишет издание Mining Weekly. Карьер рудника Кумтор. Фото: пресс-служба президента По их данным, в иске говорится, что в мае этого года Centerra заблокировала доступ пользователей и администраторов к компьютерам «Кумтора», незадолго до того, как власти назначили временного внешнего управляющего на руднике. В издании добавили, что после этого ГКНБ возбудил уголовное дело по этому факту. «Действия Centerra представляют собой грубое нарушение прав и безопасности наших сотрудников, демонстрируя презрение к законам Кыргызстана», — пишет Mining Weekly цитирую главу профсоюза работников «Кумтор Голд компании» Калысбека Рыспаева. В самой Centerra считают, что власти Кыргызстана пытаются так отвлечь внимание от того факта, что «захватило» контроль над рудником. «И снова кажется, что правительство Кыргызстана пытается отвлечь внимание от того факта, что оно направило тайную полицию для захвата золотого рудника «Кумтор». Как мы уже говорили ранее, когда госорганы конфисковали компьютеры и пароли у отдельных сотрудников «Кумтора», глобальные IT-системы Centerra ограничили доступ пользователей для сохранения целостности глобальной IT-инфраструктуры организации и ее конфиденциальной информации. Системы безопасности рудника не пострадали», — рассказали представители канадской компании mining.com «Клооп» запросил комментарий у кабмина — там пообещали ответить позже. Centerra отключила системы? Скандал вокруг Кумтора и судебные тяжбы правительства Кыргызстана с канадской компанией Centerra Gold Inc., которая разрабатывала рудник через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани», развиваются уже более полугода. 17 мая парламент ввёл внешнее управление на «Кумторе» и назначил там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука. В середине мая Болтурук заявил, что 15 мая Centerra дистанционно заблокировала доступ ко всем программам, обеспечивающим деятельность «Кумтора» «Вся компьютерная система была инсталлирована и переведена в “облака”, которые находятся в Северной Америке. Бухгалтерия, закуп, технические работы, геологическая база данных хранились там, в офисе, и на руднике практически ничего не было. Система бэкап-дублирования не была настроена. Сделана ли это намерено, я не знаю. Руководил этим процессом менеджер Пол Янг, тоже из Канады. Еще полтора года назад все было выведено за рубеж. Это и было слабым местом работы этой компании», — сказал он. Кроме того, он заявил, что канадская компания отключила системы мониторинга состояния бортов карьера, где добывается руда, и наблюдения за движением ледников. Он назвал это «подлым шагом», который поставил под угрозу жизнь сотрудников. По его словам, разобраться в этом вопросе должны правоохранительные органы. Однако, позже президент и исполнительный директор Centerra Скотт Перри опроверг слова Болтурука. Он заявил, что до того, как на руднике появилось внешнее управление от правительства, «все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации функционировали должным образом». «Как нетрудно себе представить, когда государственные органы конфисковали компьютеры и пароли отдельных сотрудников рудника “Кумтор”, глобальные IT-системы Centerra ограничили доступ всех пользователей в целях сохранения целостности глобальной IT-инфраструктуры. Хотя доступ к центральной системе ограничен, системы безопасности рудника, включая отдельные системы мониторинга стен карьера и ледников, продолжают функционировать в штатном режиме», — рассказал он в июле, отметив, что безопасность компании «всегда была приоритетом». Читать по теме: Не 7, а больше 11 млрд сомов. «Кумтор» о поступлениях в бюджет от компании

