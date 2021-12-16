Национальный центр по предупреждению пыток 16 декабря сообщил о нарушениях, которые выявили сотрудники центра во время проверки школы-интерната №11 в Оше.

Так во время проверки сотрудники Наццентра отметили, что в школе, где постоянно проживают 350 детей, не работает душевая, а в библиотеке школы чувствуется запах сырости. Само здание, где сейчас расположена школа-интернат, было построено еще в 1960-х годах.

«В комнатах отдыха нет мягкой мебели, телевизора, игрушек. В помещениях и коридорах холодно, температура не поднимается выше 17 градусов», — отметили правозащитники.

По их словам, на питание детей из местного бюджета дают 60 сомов в день на одного ребенка, это питание низкокалорийное и не отвечает нормам. Вместо положенных 50 граммов мяса школьники получают не больше 15 грамм.

В жилой зоне также нашли нарушения санитарных норм. В спальнях на 18 детей площадь для одного ребенка составляет два кв.м, хотя по нормам должна быть не меньше четырех кв.м.

«В одном кабинете в 36 кв.м обучаются 20 учеников. То есть, на каждого приходится не более 1,8 кв.м, в то время как по санитарным нормам на одного человека закладывается 2,5 кв.м. Такие условия приравниваются к бесчеловечному отношению к детям», — отметили в центре.

После проверки правозащитники поручили сделать ремонт в одном из корпусов школы, починить душевую, а также увеличить размер выделяемых средств на питание до 120 сомов на каждого ученика.

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