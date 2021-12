Катерина Мять — фотохудожница из Беларуси. Родилась в 1996 году в Пинске. Занимается аналоговыми техниками фотопечати, преподает. Первая персональная выставка «Источник» прошла в 2021 году в Минске. Работы находятся в коллекции Museum of Feminist+ Art. Эта статья была поддержана Unit. — Только зачеркни моё имя. Когда я начала снимать фотопроект «Зачеркнутое имя», одна из героинь попросила не упоминать/зачеркнуть её имя. Фотографии с ней также анонимны. Существование ЛГБТ-сообщества замалчивается, тема прав его представителей — табу. Этот проект о ЛГБТК-людях и их жизни в Кыргызстане. Я говорила с героями из разных городов и разных семей. Это были люди разного возраста и разных профессий. Но их объединяло одно — чувство небезопасности в связи со своей идентичностью. «Я лесбиянка. Я родилась в довольно либеральной образованной семье. Долгие годы сопротивлялась, пыталась убедить себя, что мне нравятся мужчины. Но я нашла себя, осознав, что все это время находилась под влиянием стереотипов, навязанных обществом. Всё это время мне нравились женщины.» «Я трансгендерный мужчина. Я рано осознал свою идентичность. Длительная депрессия привела меня в реанимацию, где реаниматолог сказал, что у меня тяжелое психическое заболевание, и я несу опасность для окружающих, что… … что меня нужно лечить тяжелыми препаратами. Это он заключил в ответ на мой внешний вид: я стремился быть похожим на мальчика. Пять попыток суицида.» «Я гей. Но не открытый. Для моей семьи — это трагедия. Сейчас мне 22 и мои родители всё чаще говорят, что я скоро должен жениться. Я хочу быть счастлив.» «Я пишу детские сказки. Основные темы моих сказок — это гендерное равенство, права женщин и девочек, этническое разнообразие и экосказки. Сейчас больше работаю как художница и антрополог-исследователь. В своих работах я конвертирую научные данные в произведения искусства. Я очень много езжу по селам как антрополог, я не оторвана от реальности, существующей в Кыргызстане. Я чувствую себя здесь по-разному, но люблю, конечно, свою страну. У меня трое детей. Для меня большое счастье, что я могу их познакомить со своей девушкой. Мы открыты друг перед другом.» «Я был уверен, что семья меня не примет. Я планировал исчезнуть, покончить с собой. Я боялся причинить боль каминг-аутом. Мне казалось, что исчезнуть — меньшее из всех зол.» Олжобай Шакир написал книгу “Адам+” о сыне-трансгендере и обо всех сложностях, которые пришлось пережить его семье. «В НПО я работаю 7 лет. Когда я пришла в организацию, в 2015 году парламент Кыргызстана во втором чтении принял законопроект, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он предполагал уголовную ответственность за распространение информации о ЛГБТ. Активисты из «Labrys» вместе с другими организациями, активистами и людьми боролись за устранение данного проекта: он противоречит правам человека и, в целом, человеческому. В первые дни моей работы в НПО, ко мне обратился человек, которого вывезли в горы и хотели убить на почве его идентичности. С этого началась моя работа.» «Я пансексуалка. Я люблю людей. Не знаю, какого мнения сейчас обо мне родители. Кажется, маме все равно.» «На улице я не могла взять свою любимую девушку за руку» «Держать родителей в безопасном неведении — это благо и проклятие одновременно. Они никогда не узнают, насколько я счастлива со своей девушкой, не знают, что мы планируем семью, не узнают главную причину того, что я не смогу оставаться вечно в Кыргызстане, который я так люблю.» В Кыргызстане я подружилась с гендерно-неконформными, транс- и квир-людьми, и в жизненных историях, которыми со мной делились, присутствовало насилие, нарушение прав, неуверенность в себе, попытки суицида, тяжелые отношения с родителями и окружающими, невозможность устроиться на работу. Но там присутствовал и другой мотив — мотив любви к родине, желание устроить свою жизнь там или скорбь от необходимости эмигрировать.

