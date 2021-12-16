Катерина Мять — фотохудожница из Беларуси. Родилась в 1996 году в Пинске. Занимается аналоговыми техниками фотопечати, преподает. Первая персональная выставка «Источник» прошла в 2021 году в Минске. Работы находятся в коллекции Museum of Feminist+ Art.

— Только зачеркни моё имя.

Когда я начала снимать фотопроект «Зачеркнутое имя», одна из героинь попросила не упоминать/зачеркнуть её имя. Фотографии с ней также анонимны.

Существование ЛГБТ-сообщества замалчивается, тема прав его представителей — табу. Этот проект о ЛГБТК-людях и их жизни в Кыргызстане.

Я говорила с героями из разных городов и разных семей. Это были люди разного возраста и разных профессий. Но их объединяло одно — чувство небезопасности в связи со своей идентичностью.