Кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков завоевал малую серебряную медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Об этом пишет Sport.AKIpress. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sport.gov.kg (@sport.gov.kg) Чемпионат мира проходил в Ташкенте. Расулбеков выступал 15 декабря в турнире в весовой категории до 102 кг и соревновался в нескольких дисциплинах. В рывке он показал результат в 167 кг, а в толчке поднял 217 кг и заработал 384 балла. По набранным очкам Расулбеков занял 4 место, а малую серебряную кыргызстанец завоевал благодаря результату за поднятие в толчке. Бекдоолот Расулбеков на пьедестале. Фото: Sport.AKIpress Бекдоолот Расулбеков с тренерами Камбарам Токтоналиевым и Омуржаном Молдодосовым. Фото: Sport.AKIpress Бекдоолот Расулбеков выступал на Олимпийских играх в Токио. Тогда он занял 6 место, выступая в весовой категории до 96 кг.

