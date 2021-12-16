Мэрия Бишкека прекратила сотрудничество с ОсОО «Жазада-Транс» из-за её невыполнения договорных обязательств и неудовлетворительной работы маршрута №206. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В столичной мэрии отметили, что с жалобами на маршрут №206 обращались и жители жилмассива «Мурас-Ордо».

«В связи с закрытием маршрута, в оперативном порядке, до проведения конкурса, разработан временный трехмесячный автобусный маршрут №41 (жилмассив “Мурас-Ордо” — Ошский рынок), закрепленный за компанией “Шыдыр Жол Кей Джи”. Заключен договор», — говорится в сообщении муниципалитета.

По данным столичной мэрии, на линию сейчас выезжают 7 автобусов. Всего будут выходить 10 единиц этого общественного транспорта.

Учредительниицей ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» является бизнесвумен Токтобубу Оргалча. Компания занимается пассажирскими перевозками.

Эта компания не раз упоминалась СМИ. К примеру, в октябре 2020 года, журналисты заметили, что автобусы этой компании перевозили сторонников Садыра Жапарова, который тогда активно боролся за власть.

Кроме того, по данным kaktus.media, фонд супруги президента Айгуль Жапаровой в июне этого года арендовал у «Шыдыр Жол Кей Джи» автобусы для бесплатного развоза бишкекчан в дни забастовки водителей маршруток. В самой компании говорили, что фонд лишь предоставил ГСМ для автобусов.

Также Оргалча участвовала в прошедших выборах от партии «Альянс». По предварительным данным, в парламент проходил Жанар Акаев, однако 15 декабря ЦИК изменила положения о выборах в части гендерных квот. Согласно новым правилам, мандат вместо Акаева получает Токтобубу Оргалча.

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