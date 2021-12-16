Администрация президента сообщила, что в Кыргызстане создадут академию ГКНБ. Его откроют на базе Института профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева.

Вся образовательная деятельность ГКНБ осуществляется как раз на базе данного института. Он был в 2011 году.

Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров смотрят на макет академии ГКНБ. Фото: пресс-служба президента

В Кыргызстане уже есть специализированные учебные заведения для будущих госслужащих и правоохранителей. Например, академия МВД, юракадемия, дипломатическая академия, академия госуправления при президенте, военный институт вооруженных сил и другие.

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