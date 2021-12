В Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана опровергли информацию о том, что из Кыргызстана вывозят нефть в Афганистан. Также в ведомстве назвали «фейком» информацию о вывозе нефти из Кыргызстана и в другие страны. «По состоянию на 16 декабря 2021 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы временно приостановлен в соответствии с постановлением кабмина», — отметили в ведомстве. Там напомнили, что ещё 1 марта 2021 года кабмин Кыргызстана временно запретил вывоз нефти и нефтепродуктов из страны за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Афганистан в союз не входит. Решение о запрете приняли «в целях стабилизации цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке». Отмечалось, что он будет действовать до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Экспорт нефти в Афганистан Ранее афганское издание Pajhwok Afghan News сообщило, что страна начала получать нефть из Кыргызстана. По их данным, топливо поступило в северный город Афганистана Кундуз через приграничный поселок и речной порт Шерхан-Бандар. Скриншот с сайта Pajhwok Afghan News. Глава промышленной палат Кундуза Матин Юсафзай заявил, что это первый импорт топлива за 10 лет. Он отметил, что это не только поможет снизить стоимость ГСМ, но и положительно скажется на доходах порта. Глава нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов в интервью «Клоопу» сообщил, что они не знают об экспорте нефти. «Спросили у всех компаний, которые входят в нашу ассоциацию. Они тоже не знают», — сказал он. Ситуация с ГСМ в Кыргызстане С осени 2021 года в Кыргызстане наблюдается проблема с ростом цен на топливном рынке. Кроме этого ряд СМИ уже сообщали, что в стране назревает топливный кризис, а некоторые заправки уже перестают продавать топливо. Информацию о дефиците топлива сразу же опровергли в Госантимонополии. Однако в ведомстве не отрицают, что рост цен на топливо продолжается. Власти и нефтетрейдеры сходятся в прогнозах по росту цен на топливо. В Госантимонополии уже отметили, что основная причина роста цен на топливо в Кыргызстане — рост отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). «Отпускные цены российских заводов растут с начала 2021 года, по информации ассоциации нефтетрейдеров отпускные российских НПЗ с начала года выросли на 130% по бензиновой группе и на 70% по дизельному топливу», — отметили в агентстве. По прогнозу Ассоциации нефтетрейдеров, до конца года ожидается подорожание дизеля на около 12 сомов и бензина — на 7-8 сомов. Из-за повышенных цен на ГСМ, в конце ноября кабмин предложил ввести госрегулирование цен на топливо на три месяца. Читать по теме: Погранслужба Кыргызстана опровергла возобновление контрабанды ГСМ в Таджикистан Фото на заглавной иллюстративное.

