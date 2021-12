В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) 15 декабря произошел взрыв газового баллона на станции техобслуживания. В результате взрыва, по предварительным данным, пострадали 3 кыргызстанца: 31, 40 и 42 лет. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России. По их данным, состояние граждан Кыргызстана оценивается как среднее. Их госпитализировали в ожоговый центр Сургута. «В автомастерской устанавливали и обслуживали газовое оборудование для автомобилей. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона. В результате взрыва в здании обрушилась кровля», — говорится в сообщении посольства. По данным диппредставительства, следственный отдел Следственного комитета России в Сургуте проводит проверку по факту происшествия. «Данное происшествие находится на контроле канцелярии посольства в Сургуте», — добавили в посольстве.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!